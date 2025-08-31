Ngoại binh vẫn ‘gánh team’ ở V.League

Sự bùng nổ của dàn ngoại binh tiếp tục là điểm tựa của các đội bóng, Hà Nội chưa biết thắng, Ninh Bình là đội khách duy nhất mang về trọn vẹn 3 điểm… là những điểm nhấn sau vòng 3 V.League 2025/26.

Vòng 3 V.League 2025/26 chứng kiến sự bùng nổ của các ngoại binh.

Vòng 3 tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của các ngoại binh trong bức tranh chung của các đội bóng. Họ không chỉ tạo ra khác biệt ở khía cạnh chuyên môn mà còn định hình cục diện giải đấu, trong khi nhiều trụ cột nội binh lại chưa thể hiện đúng kỳ vọng.

Ngoại binh "gánh team"

Có tổng cộng 19 bàn thắng được ghi ở vòng đấu này. Thế nhưng, ngoại binh tiếp tục khẳng định vai trò “gánh team” khi đóng góp đến 15 pha lập công. Con số này một lần nữa cho thấy sự khác biệt rõ rệt về chất lượng giữa các cầu thủ ngoại và phần còn lại.

Nổi bật nhất là tiền đạo Alan Grafite của CAHN với cú hat-trick chỉ trong 30 phút vào lưới Hà Nội, góp công lớn giúp đội bóng ngành Công an thắng 4-2 ngay trên sân Hàng Đẫy. Alan không chỉ ghi bàn mà còn liên tục khuấy đảo hàng thủ toàn tuyển thủ quốc gia của Hà Nội, tạo ra sức ép lớn và mở ra chiến thắng quan trọng cho đội bóng của HLV Mano Polking.

Tuy nhiên, sự tỏa sáng của các ngoại binh khiến màn trình diễn của dàn tuyển thủ quốc gia trở nên nhạt nhòa. Ở vòng 3 vừa qua, trung vệ Bùi Tiến Dũng là tuyển thủ duy nhất lập công. Tiến Linh sau khi bùng nổ ở vòng 1 “tịt ngòi” hai trận liên tiếp. Quang Hải và Hai Long chấn thương, bỏ lỡ lần hội quân này của đội tuyển quốc gia.

Ninh Bình là đội khách duy nhất giành trọn vẹn 3 điểm.

Bên cạnh sự thăng hoa của Alan và CAHN, vòng 3 còn ghi nhận chiến thắng ấn tượng của Ninh Bình ngay tại Hòa Xuân. Tân binh V.League vượt qua Đà Nẵng với tỷ số 3-1, trở thành đội khách duy nhất rời sân với trọn vẹn 3 điểm.

Ba chiến thắng liên tiếp cho thấy Ninh Bình đã chuẩn bị kỹ lưỡng và thi đấu đầy hứng khởi ngay trong mùa giải đầu tiên góp mặt ở V.League. Trong khi đó, Hà Nội là đội khách thất bại với tỷ số đậm nhất.

Hà Nội chưa biết thắng

Trận cầu tâm điểm trên sân Hàng Đẫy chứng kiến Hà Nội để thua 2-4 trước đội bóng cùng thành phố là CAHN. Sau ba vòng đấu, đội bóng thủ đô vẫn chưa biết thắng, mới chỉ giành được 1 điểm và để thủng lưới 6 lần, trung bình 2 bàn mỗi trận.

Con số này đặc biệt đáng báo động khi hàng thủ của đội bóng thủ đô vốn là nòng cốt của đội tuyển quốc gia với những cái tên như Duy Mạnh, Thành Chung hay Xuân Mạnh. Sự sa sút của họ khiến nhiều người đặt dấu hỏi về phong độ và khả năng duy trì đẳng cấp ở mùa giải mà áp lực cạnh tranh lớn hơn nhiều so với trước.

Alan chỉ cần 10 phút để lập hat-trick, và trong cả ba bàn thua ấy, hàng thủ Hà Nội đều mắc lỗi kèm người hoặc phán đoán sai tình huống. Trung vệ Thành Chung có ngày thi đấu đáng quên khi liên tục để Alan vượt qua, trong khi thủ môn Quan Văn Chuẩn cũng không thể cứu nguy trước những cú dứt điểm quá khó của các tiền đạo bên phía CAHN.

Các chân sút của Hà Nội chưa bế tắc trong khâu dứt điểm.

Không chỉ hàng thủ, hàng công của Hà Nội cũng gây thất vọng. Các trụ cột như Văn Quyết, Tuấn Hải chưa thể tạo ra sự khác biệt, trong khi những nhân tố trẻ chưa đủ bản lĩnh để gánh vác trọng trách ghi bàn. Nếu không cải thiện sớm, Hà Nội hoàn toàn có thể bị bỏ lại trong cuộc đua vô địch.

Tương tự Hà Nội, HAGL cũng tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng với chỉ 1 điểm sau 3 vòng, đứng áp chót bảng xếp hạng. Hàng công thiếu sắc bén, lực lượng mỏng và đặc biệt là sự vắng bóng của một thủ lĩnh thực thụ trên sân khiến đội bóng phố núi ngày càng sa sút.

Từ nhiều mùa nay, HAGL đã quen với cảnh đua trụ hạng. Nhưng ở mùa 2025/26, mọi thứ khắc nghiệt hơn nhiều nhất khi thể thức giải đấu có tới hai suất xuống hạng trực tiếp. Nếu không có những điều chỉnh kịp thời cả về nhân sự lẫn lối chơi, nguy cơ rơi xuống giải hạng Nhất là hoàn toàn có thể xảy ra với thầy trò HLV Lê Quang Trãi.