Chuyện gì đang xảy ra ở CLB Hà Nội?

CLB Hà Nội có thói quen khởi đầu chậm nhưng chậm đến mức như giẫm chân tại chỗ ở V.League 2025/26 lại là bất thường. Tất nhiên, vấn đề của đội bóng Thủ đô được xác định nghiêng về yếu tố chuyên môn.

CLB Hà Nội khởi đầu chệch choạc ở V.League 2025/26. Ảnh: Hanoi Football Club.

Đây không phải là lần đầu tiên Hà Nội như thể… nằm im ở vạch xuất phát dù mùa giải đã trải qua 3 vòng đấu. Ở V.League 2016, đội bóng Thủ đô cũng chỉ thu về 1 điểm sau 4 trận.

Nhưng lúc đó, những đôi chân của cầu thủ Hà Nội lạc bước là bởi không đồng lòng với HLV Phạm Minh Đức khi cựu hậu vệ này cứ tưởng mình là Jose Mourinho nên “ta là một, là thứ nhất” để rồi có những quyết định thiếu thuyết phục. Một tiền vệ kỳ cựu của Hà Nội vào thời điểm ấy đã mỉa mai, đại ý rằng “xe Ferrari lái bởi tài xế tồi”, ngụ ý một dàn cầu thủ chất lượng nhưng vị thuyền trưởng lại kém tài. Trợ lý HLV Chu Đình Nghiêm sau đó được bổ nhiệm ngồi vào ghế lái trưởng và hẳn nhiên, Hà Nội đánh bại Long An (5-2) ngay trên sân đối thủ để trở lại quỹ đạo chiến thắng và đi thẳng đến chức vô địch.

Khó có chuyện “đá ghế”

Bây giờ, Hà Nội chỉ có 1 điểm sau 3 trận. Dù chưa san bằng kỷ lục buồn trên, sự khởi đầu ấy là cú sốc đối với khán giả Thủ đô. Cần biết rằng trong số các đối thủ đã qua, chỉ có CAHN là ứng cử viên vô địch, ngang tầm với Hà Nội. Còn Công an TP.HCM chỉ thường thường bậc trung, trong lúc HAGL bị nhận diện là ứng cử viên nặng ký cho 1 trong 2 vé xuống hạng.

Hẳn nhiên, khán giả không tin rằng, các cầu thủ của đội bóng Thủ đô không chịu đá như gần 10 năm trước bởi nội tình của CLB Hà Nội chưa thấy có mối bất hòa nào giữa HLV Makoto Teguramori và cầu thủ. Vị chiếc lược gia người Nhật cũng ghi dấu ấn chuyên môn, tính cách với chính các cầu thủ hiện tại ngay khi đặt chân đến đội bóng Thủ đô ở mùa giải năm ngoái.

Vấn đề ở Hà Nội xem ra xuất phát chủ yếu từ chuyên môn. Sau mỗi trận đấu không tốt vừa qua, HLV Makoto Teguramori đều có những điều chỉnh đáng kể trong đội hình xuất phát. Ngay cả những cầu thủ “công thần” như Văn Quyết, Hùng Dũng… cũng phải đóng vai dự bị khi Hà Nội thu về kết quả không tốt trước đó.

Hà Nội có sự xáo trộn đáng kể đội hình thi đấu trong 3 trận, khác với Ninh Bình là chỉ cần gần như dùng một đội hình để bách chiến bách thắng. Dù nỗ lực điều chỉnh để hy vọng đem đến sự đột biến, đội bóng giàu thành tích V.League này không thu về kết quả như mong đợi.

Nói cách khác, tính hiệu quả trong lối chơi là không có. Thua CAHN là kết quả bình thường bởi chất lượng đội quân của đối thủ rất cao, nhưng để một HAGL đang bị nhận diện có khả năng xuống hạng cầm chân là hình ảnh đáng thất vọng.

Đội bóng Thủ đô mới chỉ có 1 điểm sau 3 trận đấu.

Cho rằng tính hiệu quả trong lối chơi của Hà Nội không cao phản ánh cả ở tấn công lẫn phòng thủ. Đã ghi được 3 bàn thắng nhưng cả 3 pha lập công này không có giá trị để tạo nên bước ngoặt của trận đấu.

Cần biết rằng, bàn thắng vào lưới Công an TP.HCM hay 2 pha lập công trước CAHN đều diễn ra trong 10 phút cuối, khi thế trận gần như đã an bài. Nói cách khác, đó là lúc đối thủ nắm chắc phần thắng trong tay dẫn đến lơ là, chủ quan nên Hà Nội mới có được những bàn thắng.

Đơn cử 2 bàn vào lưới CAHN khi đối thủ đã dẫn trước đến 4 bàn. Tính hiệu quả còn thể hiện ở sự phung phí các cơ hội của các chân sút hàng công. Ở trận gặp HAGL, Hà Nội ép sân, kiểm soát bóng đến 67,1% và tung đến 21 cú dứt điểm nhưng kết quả tấn công vẫn là con số 0 bàn thắng đầy thất vọng.

Những cầu thủ nội có khả năng dứt điểm tốt như Tuấn Hải, Hùng Dũng đang gặp vấn đề về phong độ. Ở tuổi 34, gánh nặng tuổi tác là yếu tố mà Văn Quyết phải đối mặt. Trong lúc đó, tiền đạo mũi nhọn Daniel chưa thể hiện được bản năng sát thủ cho dù được ưu tiên bố trí đá chính trong suốt 3 trận đấu vừa qua.

Bức tường thành dễ vỡ

Khả năng tổ chức tấn công của HAGL rất yếu nhưng cũng có đến 7 pha dứt điểm về phía cầu môn của Hà Nội, trong đó có 3 pha trúng mục tiêu, đã cho thấy sự chệch choạch trong hệ thống phòng ngự của đội bóng Thủ đô. Tất nhiên, CAHN còn làm được nhiều hơn thế khi có đến 14 pha dứt điểm, 9 trúng đích và chuyển hóa thành 4 bàn thắng.

Điều đáng nói là hệ thống phòng ngự của đội bóng Thủ đô được trấn giữ bằng những cầu thủ trứ danh, đã và đang là tuyển thủ quốc gia như Thành Chung, Duy Mạnh, Xuân Mạnh và còn được “gia cố” bằng trung vệ ngoại Tadeu. Sáu bàn thua là con số đáng để suy ngẫm về khả năng phòng vệ của các cầu thủ được đánh giá vừa có năng lực chuyên môn giỏi, vừa sở hữu thể hình lý tưởng, thể lực sung mãn, kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc không chỉ trong nước mà còn cả quốc tế ở tầm CLB và ĐTQG dày dặn hàng đầu của bóng đá Việt Nam.

Hiện tại CLB Hà Nội xếp thứ 11 trên BXH.

Tuy nhiên, họ đã mắc sai lầm lớn không chỉ trong tổ chức hệ thống phòng ngự mà còn về mặt cá nhân. Như ở bàn thua đầu tiên trước CAHN, Thành Chung đánh đầu giải vây không đủ lực vô tình tạo cơ hội để Artur kiểm soát được bóng trong vòng cấm và hạ gục thủ môn Văn Chuẩn.

Các hậu vệ đẳng cấp của Hà Nội chơi cũng không áp sát để đối phương dễ dàng phối hợp, khống chế và dứt điểm như chốn không người cả ở bóng cầm cao lẫn tầm thấp. Trong lúc đó, các tiền vệ không tạo nên được hệ thống phòng ngự từ xa, cụ thể là ở 2 trận thua CA TP.HCM và CAHN, dẫn đến áp lực đè nặng lên hàng thủ và dễ dàng sụp đổ.

Rõ ràng, Hà Nội để lộ ra quá nhiều vấn đề chuyên môn sau 3 trận đấu đầy thất vọng vừa qua. Nếu không kịp sửa chữa để đứng dậy sau 3 tuần nghỉ nhân dịp FIFA Days này, đội bóng của bầu Hiển khó lòng chen chân vào top 3 chứ chưa nói đến ngôi vô địch.