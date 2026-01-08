Wolves chưa bỏ cuộc

Đà hồi sinh của Wolverhampton Wanderers được nối dài, khi thầy trò HLV Rob Edwards giành trận hòa 1-1 ngay trên sân của Everton.

Sự hồi sinh của Wolves tiếp tục.

Rạng sáng 8/1, Wolverhampton Wanderers nối dài mạch bất bại lên ba trận khi cầm hòa Everton 1-1 ngay tại Goodison Park ở vòng 21 Premier League. Dù thừa nhận Wolves xứng đáng có trọn 3 điểm, HLV Rob Edwards vẫn xem kết quả hòa là chấp nhận được trong bối cảnh đội bóng của ông đang phải căng mình cho cuộc đua trụ hạng.

Wolves nhập cuộc thiếu sinh khí và để Everton chơi lấn lướt trong hiệp một. Tuy nhiên, bộ mặt của đội khách thay đổi rõ rệt sau giờ nghỉ. Họ tăng tốc, pressing quyết liệt hơn và được đền đáp bằng bàn thắng đẹp mắt của Mateus Mane, qua đó mang về một điểm xứng đáng trước đối thủ chỉ còn chín người trên sân.

Đội bóng của David Moyes tỏ ra khá thoải mái trước giờ nghỉ, nhưng hoàn toàn bị đẩy lùi trong hiệp hai. Thế trận của Everton sụp đổ ở những phút cuối khi cả Michael Keane lẫn Jack Grealish lần lượt nhận thẻ đỏ. Nếu không có pha cứu thua xuất thần của Jordan Pickford trong thời gian bù giờ, Everton có lẽ đã phải trả giá đắt hơn cho sự nóng nảy của mình.

Chuỗi kết quả tích cực gần đây giúp Wolves cải thiện đáng kể tinh thần. Sau trận hòa Manchester United ở vòng 19, họ đánh bại West Ham 3-0 ở vòng 20 và chỉ thiếu một chút may mắn để rời Goodison Park với chiến thắng. Năm điểm giành được trong ba vòng đấu là thành quả tốt nhất của Wolves từ đầu mùa.

Dẫu vậy, thực tế vẫn rất khắc nghiệt. Với 7 điểm sau 21 trận, Wolves tiếp tục đứng cuối bảng và còn kém nhóm an toàn tới 14 điểm. Nhưng mùa giải vẫn còn dài. Quan trọng hơn, Wolves đang cho thấy những tín hiệu sống còn về tinh thần và lối chơi.

Premier League chưa thể gạch tên họ khỏi cuộc đua trụ hạng. Và lịch sử từng chứng kiến Wolves tạo nên những cuộc đào thoát khó tin, điều khiến hy vọng vẫn chưa tắt.