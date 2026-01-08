Tiền đạo Erling Haaland ghi dấu ấn lịch sử tại Premier League sau trận hòa 1-1 của Man City trước Brighton ở vòng 21 Premier League rạng sáng 8/1.

Haaland đi vào lịch sử Premier League. Ảnh: Reuters.

Phút 41, Haaland mang về bàn mở tỷ số trên chấm 11 m cho Man City trước Brighton. Pha lập công này giúp Premier League chạm mốc 35.000 bàn thắng trong lịch sử, đúng 4 năm và 131 ngày sau khi bàn thắng thứ 30.000 được ghi bởi Chris Wood (Burnley) vào lưới Leeds United hồi tháng 8/2021.

Không chỉ vậy, đây còn là bàn thắng thứ 150 của Haaland trong màu áo Man City, một cột mốc ấn tượng nếu xét đến quãng thời gian thi đấu chưa quá dài của chân sút sinh năm 2000.

Ngoài ra, Haaland cũng trở thành cầu thủ đầu tiên trong top 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu cán mốc 20 bàn thắng tại đấu trường quốc nội mùa này. Thành tích đó tiếp tục khẳng định vị thế của anh như một trong những sát thủ hàng đầu của bóng đá thế giới hiện nay, bất chấp phong độ tập thể của Man City đang có dấu hiệu chững lại.

Dù Haaland tỏa sáng, Man City vẫn bị Brighton cầm hòa 1-1 chung cuộc bởi pha lập công của Kaoru Mitoma ở phút 60. Lần đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân, HLV Pep Guardiola phải trải qua chuỗi ba trận hòa liên tiếp trên mọi đấu trường.

Thống kê cho thấy đây cũng là lần đầu tiên kể từ tháng 3/2025, Man City đánh rơi điểm số trên sân nhà trong hai trận liên tiếp dù đều là đội mở tỷ số. Chuỗi kết quả này khiến cuộc đua vô địch của Man City trở nên khó khăn hơn, trong bối cảnh các đối thủ cạnh tranh trực tiếp đang duy trì phong độ ổn định.

