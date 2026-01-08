Grealish nhận thẻ đỏ khó tin

Hai chiếc thẻ đỏ trong ít phút cuối khiến Everton đánh rơi lợi thế, còn Jack Grealish rời sân theo cách khó tin dù không phạm lỗi.

Jack Grealish bị trọng tài truất quyền thi đấu trong trận hoà 1-1 giữa Everton và Wolves.

Trận đấu giữa Everton và Wolverhampton Wanderers trên sân Hill Dickinson khép lại trong bầu không khí căng thẳng hiếm thấy, khi những quyết định kỷ luật liên tiếp đẩy đội chủ nhà vào thế tự hủy.

Everton nhập cuộc tốt và sớm có bàn mở tỷ số nhờ công của trung vệ Michael Keane. Thế trận tưởng như nằm trong tầm kiểm soát cho đến khi Wolves vùng lên ở hiệp hai. Khoảng 20 phút trước giờ nghỉ, Mateus Mane ghi bàn gỡ hòa, thổi bùng sự nóng nảy trên sân.

Biến cố lớn nhất đến không lâu sau đó. Phút 83, Keane phạm lỗi với Tolu Arokodare và ban đầu chỉ phải nhận thẻ vàng. Tuy nhiên, VAR vào cuộc và xác định trung vệ này có hành vi bạo lực khi kéo tóc đối thủ. Trọng tài lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp, khiến Everton chỉ còn chơi với 10 người.

Mọi thứ chưa dừng lại ở đó. Chỉ sáu phút sau, Jack Grealish cũng bị truất quyền thi đấu theo cách khó hiểu.

Cả hai thẻ vàng của tiền vệ này đều không xuất phát từ pha phạm lỗi nào. Thẻ đầu tiên đến từ phản ứng với trọng tài sau tình huống Keane bị đuổi. Thẻ thứ hai xuất hiện khi Grealish vỗ tay mỉa mai trọng tài, ngay sau khi anh vừa được hưởng một quả phạt.

Grealish bị truất quyền thi đấu vì lỗi phản ứng.

Không khí hỗn loạn lan sang khu kỹ thuật. HLV David Moyes cũng bị cảnh cáo vì rời khỏi khu vực cho phép, trong lúc các cầu thủ Everton liên tục bày tỏ sự bức xúc.

Với quyết định của trọng tài, Keane sẽ bị treo giò ba trận vì lỗi bạo lực, còn Grealish nghỉ thi đấu một trận do nhận đủ thẻ vàng. Điều đó đồng nghĩa Everton mất cả hai trụ cột ở trận FA Cup gặp Sunderland cuối tuần này. Riêng Keane còn tiếp tục vắng mặt ở hai vòng Premier League kế tiếp, khi "The Toffees" lần lượt chạm trán Aston Villa và Leeds United.

Một buổi tối mà Everton không thua vì chuyên môn, mà vì sự thiếu kiềm chế đúng vào thời điểm quyết định.