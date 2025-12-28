Grealish nghỉ thi đấu sau buổi tiệc ồn ào

Rạng sáng 28/12, Jack Grealish vắng mặt khi Everton hòa Burnley 0-0 trên sân Turf Moor thuộc vòng 28 Premier League.

Trước đó, truyền thông Anh đồng loạt đưa tin cầu thủ này tổ chức một buổi ăn chơi hoành tráng để chiêu đãi bạn bè. Điều này có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của Grealish. Đích thân HLV David Moyes xác nhận Grealish không đủ thể lực thi đấu do nhiễm virus trong dịp lễ.

"Cậu ấy gặp vấn đề về sức khỏe, bị nhiễm virus và tỏ ra không ổn suốt kỳ Giáng sinh, vì vậy hôm nay không thể ra sân", HLV Moyes cho biết. Tyler Dibling được lựa chọn đá thay Grealish trong trận derby vùng Tây Bắc.

Sự vắng mặt của Grealish khiến dư luận đặt dấu hỏi. Đội bóng vùng Merseyside vốn thiếu hụt lực lượng khi Idrissa Gana Gueye và Iliman Ndiaye bận dự Cúp châu Phi, còn Kiernan Dewsbury-Hall chấn thương.

Theo The Sun, buổi tiệc của Grealish diễn ra vào tối 22/12, sau trận thua 0-1 của Everton trước Arsenal. Sau khi gặp lại người đồng đội cũ Kyle Walker tại khu VIP của Winter Wonderland (Hyde Park), Grealish cùng nhóm bạn tiếp tục di chuyển tới hộp đêm dành cho người lớn Platinum Lace tại Leicester Square.

Tại đây, nhóm của Grealish chi mạnh tay cho hàng trăm ly Jagerbomb có giá 14 bảng mỗi ly, trong lúc các vũ công biểu diễn trên bàn và ghế sofa. Buổi tiệc kéo dài đến 4h, với hóa đơn lên tới 3.500 bảng, chủ yếu dành cho đồ uống đắt tiền. Nguồn tin thân cận cho biết Grealish giữ thái độ chừng mực, không tham gia các hoạt động nhạy cảm và chỉ tập trung uống rượu cùng bạn bè.

Mùa này, Grealish ghi 2 bàn và có 4 kiến tạo sau 18 lần ra sân cho Everton. Anh hy vọng phong độ hiện tại sẽ giúp mình trở lại tuyển Anh, hướng tới World Cup 2026. Tuy nhiên, những hình ảnh ngoài sân cỏ tiếp tục khiến tương lai của tiền vệ này trở thành đề tài gây tranh cãi.