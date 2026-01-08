Màn ngược dòng không tưởng tại Premier League

Rạng sáng 8/1, Newcastle đánh bại Leeds 4-3 bằng 2 bàn thắng ở phút bù giờ trong hiệp hai ở trận đấu thuộc vòng 21 Premier League.

Newcastle giành 3 điểm ngoạn mục.

Newcastle United tạo nên một trong những màn lội ngược dòng kịch tính nhất lịch sử Ngoại hạng Anh khi ghi hai bàn thắng ở phút bù giờ để đánh bại Leeds, qua đó kéo dài chuỗi 12 trận bất bại trên sân nhà trên mọi đấu trường (10 thắng, 2 hòa).

Leeds nhập cuộc đầy tự tin và suýt sớm có bàn mở tỷ số khi Pascal Struijk đánh đầu chệch cột dọc từ tình huống cố định. Newcastle tưởng chừng vượt lên sau pha không chiến thành công của Fabian Schar, nhưng bàn thắng bị từ chối vì lỗi va chạm với thủ môn Lucas Perri.

Đội khách tận dụng tốt sự chững lại của chủ nhà để mở tỷ số, khi Dominic Calvert-Lewin cướp bóng và kiến tạo cho Brenden Aaronson dứt điểm đẹp mắt. Tuy nhiên, Harvey Barnes nhanh chóng đáp trả bằng bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 36.

Kịch tính tiếp tục leo thang khi Leeds được hưởng phạt đền do Malick Thiaw để bóng chạm tay, và Calvert-Lewin không mắc sai lầm nào để đưa đội khách dẫn trước 2-1 trước giờ nghỉ.

Hiệp hai bùng nổ ngay từ đầu với màn phối hợp giữa hai ngôi sao Brazil. Bruno Guimaraes kiến tạo tinh tế để Joelinton đánh đầu san bằng tỷ số.

Newcastle liên tiếp tạo sóng gió nhưng thiếu may mắn, trong khi Leeds suýt tái lập thế dẫn bàn với cú đánh đầu dội xà của James Justin. Trong thế trận chủ động, Newcastle bất ngờ mất Schar vì chấn thương.

Leeds tận dụng sự xáo trộn nơi hàng thủ chủ nhà để ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2 ở phút 79.

Tưởng như Newcastle sẽ gục ngã, nhưng cao trào đến ở những phút bù giờ. Guimaraes gỡ hòa từ chấm phạt đền sau lỗi dùng tay của Aaronson, cầu thủ vừa ghi bàn cho Leesd, trước khi Barnes lạnh lùng hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 4-3 không tưởng.