Fabregas trước cơ hội dẫn dắt Real Madrid

Cesc Fabregas bất ngờ lọt danh sách ứng viên ngồi ghế nóng tại Real Madrid, bên cạnh Zinedine Zidane và Jurgen Klopp.

Real dành sự quan tâm tới Fabregas.

Trong lúc vị trí huấn luyện tại Real Madrid còn bỏ ngỏ, ban lãnh đạo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha bắt đầu lên kế hoạch tìm thuyền trưởng mới. Bên cạnh những cái tên quen thuộc như Zidane hay Klopp, một ứng viên bất ngờ xuất hiện trong danh sách là Fabregas.

Cựu tiền vệ Chelsea hiện dẫn dắt Como và gây ấn tượng mạnh tại Italy. Dù mới bước vào sự nghiệp cầm quân, Fabregas được một số nhân vật có ảnh hưởng tại Real Madrid đánh giá cao nhờ tư duy chiến thuật sắc sảo cùng tố chất thủ lĩnh.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, Real Madrid không có ý định gắn bó lâu dài với HLV tạm quyền Alvaro Arbeloa. Cựu hậu vệ đội bóng chỉ được xem là giải pháp tình thế trong giai đoạn chuyển giao, bởi đội chủ sân Bernabeu chuẩn bị khởi động một dự án thể thao dài hạn từ mùa giải sau.

Ưu tiên số một của Chủ tịch Florentino Perez vẫn là Zidane. Tuy nhiên, nhà vô địch World Cup 1998 khả năng nhận lời dẫn dắt tuyển Pháp sau World Cup 2026 khiến kế hoạch tái hợp trở nên phức tạp. Do đó, Real Madrid buộc phải chuẩn bị thêm các phương án dự phòng.

Một trong những lựa chọn đáng chú ý là Jurgen Klopp. Cựu HLV Liverpool được đánh giá cao nhờ triết lý bóng đá hiện đại cùng khả năng xây dựng đội bóng giàu năng lượng. Các nguồn tin cho biết Real Madrid sớm có những liên hệ ban đầu với người đại diện của nhà cầm quân này.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Fabregas trong danh sách ứng viên cho thấy Real Madrid đang cân nhắc cả những lựa chọn táo bạo, trong bối cảnh đội bóng muốn tìm kiếm một HLV đủ khả năng mở ra chu kỳ thành công mới tại Bernabeu.

Bàn thắng điên rồ ở phút 90+8 tại Champions League Rạng sáng 29/1, thủ môn Anatoliy Trubin khiến tất cả ngỡ ngàng khi ghi bàn ở phút 90+8 giúp Benfica hạ Real Madrid 4-2 thuộc lượt cuối vòng phân hạng Champions League 2025/26.