Mourinho bị gọi là 'thảm họa'

Huyền thoại Alvaro Magalhaes thẳng thắn gọi mùa giải của Jose Mourinho với Benfica không khác gì "thảm họa".

Mourinho chưa thể mang lại thành công cho Benfica.

Cựu hậu vệ từng giành 10 danh hiệu cùng Benfica cho rằng chiến thuật của Mourinho không hiệu quả trong trận hòa Porto 2-2 hôm 9/3. Phát biểu trên Antena 1, ông nhận định Benfica để lộ quá nhiều khoảng trống ở tuyến giữa, tạo điều kiện để Porto khai thác.

"Benfica cần chiến thắng để rút ngắn khoảng cách, nhưng lại nhường quá nhiều không gian. Porto có những cầu thủ chất lượng và tận dụng điều đó rất tốt. Họ vượt trội ở khu trung tuyến và thậm chí có thể ghi nhiều hơn 2 bàn", ông Magalhaes nói.

Huyền thoại Benfica cũng đặt dấu hỏi về các quyết định thay người của Mourinho. Theo ông, những điều chỉnh chiến thuật thường đến quá muộn và đáng lẽ đội bóng cần thay đổi ngay từ đầu hiệp 2 để giành lại thế trận.

"Mùa giải này không phải để quên đi mà cần phân tích nghiêm túc", Magalhaes nhấn mạnh. “Với khoản đầu tư bỏ ra, Benfica phải cạnh tranh chức vô địch, tiến sâu ở Champions League và giành các danh hiệu quốc nội. Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Đây là mùa giải thảm họa hoàn toàn".

Việc Mourinho trở lại Estadio da Luz được kỳ vọng mở ra kỷ nguyên mới. Tuy nhiên, thực tế trên sân lại hoàn toàn trái ngược. Đội bóng Bồ Đào Nha gây thất vọng khi lần lượt bị loại khỏi Champions League, cúp Quốc gia và cúp Liên đoàn Bồ Đào Nha.

Tại giải VĐQG, Benfica cũng gặp nhiều khó khăn. Trận hòa 2-2 với kình địch Porto khiến đội bóng của Mourinho tụt lại phía sau với khoảng cách 7 điểm so với đội đầu bảng, khiến hy vọng đăng quang trở nên mong manh.

