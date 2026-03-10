Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Mourinho bị gọi là 'thảm họa'

  • Thứ ba, 10/3/2026 19:04 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Huyền thoại Alvaro Magalhaes thẳng thắn gọi mùa giải của Jose Mourinho với Benfica không khác gì "thảm họa".

Mourinho chưa thể mang lại thành công cho Benfica.

Cựu hậu vệ từng giành 10 danh hiệu cùng Benfica cho rằng chiến thuật của Mourinho không hiệu quả trong trận hòa Porto 2-2 hôm 9/3. Phát biểu trên Antena 1, ông nhận định Benfica để lộ quá nhiều khoảng trống ở tuyến giữa, tạo điều kiện để Porto khai thác.

"Benfica cần chiến thắng để rút ngắn khoảng cách, nhưng lại nhường quá nhiều không gian. Porto có những cầu thủ chất lượng và tận dụng điều đó rất tốt. Họ vượt trội ở khu trung tuyến và thậm chí có thể ghi nhiều hơn 2 bàn", ông Magalhaes nói.

Huyền thoại Benfica cũng đặt dấu hỏi về các quyết định thay người của Mourinho. Theo ông, những điều chỉnh chiến thuật thường đến quá muộn và đáng lẽ đội bóng cần thay đổi ngay từ đầu hiệp 2 để giành lại thế trận.

"Mùa giải này không phải để quên đi mà cần phân tích nghiêm túc", Magalhaes nhấn mạnh. “Với khoản đầu tư bỏ ra, Benfica phải cạnh tranh chức vô địch, tiến sâu ở Champions League và giành các danh hiệu quốc nội. Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Đây là mùa giải thảm họa hoàn toàn".

Việc Mourinho trở lại Estadio da Luz được kỳ vọng mở ra kỷ nguyên mới. Tuy nhiên, thực tế trên sân lại hoàn toàn trái ngược. Đội bóng Bồ Đào Nha gây thất vọng khi lần lượt bị loại khỏi Champions League, cúp Quốc gia và cúp Liên đoàn Bồ Đào Nha.

Tại giải VĐQG, Benfica cũng gặp nhiều khó khăn. Trận hòa 2-2 với kình địch Porto khiến đội bóng của Mourinho tụt lại phía sau với khoảng cách 7 điểm so với đội đầu bảng, khiến hy vọng đăng quang trở nên mong manh.

Cảnh hỗn loạn sau khi Vinicius bị phân biệt chủng tộc HLV Jose Mourinho phải đích thân ra trấn an Vinicius sau sự cố ở trận play-off Champions League vào rạng sáng 18/2.

Mourinho nổi giận sau trận derby Benfica - Porto

HLV Jose Mourinho bị truất quyền chỉ đạo ở cuối trận derby giữa Benfica và Porto rạng sáng 9/3, sau khi xảy ra tranh cãi với các thành viên trong ban huấn luyện của đối thủ.

39:2320 hôm qua

Đoạn kết buồn cho Mourinho

Sau 13 năm, Mourinho trở lại Bernabeu trong im lặng, không lời chào đón, không sự công nhận, một hình ảnh đối lập hoàn toàn với hào quang từng có tại Madrid.

11:00 27/2/2026

'Thảm họa' Mourinho tại Champions League

Hào quang tại đấu trường Champions League dường như đã rời xa HLV Jose Mourinho suốt hơn một thập kỷ qua.

06:19 26/2/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Mourinho Mourinho Mourinho

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

Đọc tiếp

Doan Van Hau tro lai tuyen Viet Nam hinh anh

Đoàn Văn Hậu trở lại tuyển Việt Nam

22 phút trước 20:02 10/3/2026

0

Đoàn Văn Hậu là gương mặt nổi bật trong nhóm 8 cầu thủ CLB Công an Hà Nội được gọi vào danh sách sơ bộ tập trung đội tuyển Việt Nam.

Sesko duoc binh chon hay nhat thang hinh anh

Sesko được bình chọn hay nhất tháng

30 phút trước 19:53 10/3/2026

0

Chuỗi bàn thắng quan trọng trong tháng 2 giúp tiền đạo Benjamin Sesko của Manchester United giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất tháng do người hâm mộ Premier League bình chọn.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý