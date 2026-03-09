Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Mourinho nổi giận sau trận derby Benfica - Porto

  • Thứ hai, 9/3/2026 05:43 (GMT+7)
HLV Jose Mourinho bị truất quyền chỉ đạo ở cuối trận derby giữa Benfica và Porto rạng sáng 9/3, sau khi xảy ra tranh cãi với các thành viên trong ban huấn luyện của đối thủ.

Mourinho nhận thẻ đỏ trong trận Benfica hòa 2-2 trước Porto.

Benfica giành được trận hòa 2-2 với Porto trên sân Da Luz ở vòng 25 giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha, song HLV Mourinho vẫn rời sân với nhiều bức xúc. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha bị trọng tài truất quyền chỉ đạo ở những phút cuối sau khi xảy ra tranh cãi với những thành viên trên băng ghế huấn luyện của Porto.

Trong buổi họp báo sau trận, Mourinho lên tiếng giải thích về tấm thẻ đỏ. Một số đoạn video cho thấy ông đá quả bóng về phía khu vực băng ghế của Porto. Tuy nhiên, chiến lược gia của Benfica phủ nhận điều này.

“Trọng tài nói rằng ông ấy đuổi tôi vì tôi đá bóng về phía băng ghế của Porto. Điều đó hoàn toàn sai. Nhiều lần khi bóng ở phần sân nhà, tôi đá bóng lên khán đài để một cổ động viên may mắn có thể bắt được. Tôi biết kỹ thuật của mình không tốt lắm, nhưng quả bóng đó là dành cho khán đài”, Mourinho nói.

HLV của Benfica cũng cho biết ông mất bình tĩnh sau khi bị một thành viên trong ban huấn luyện Porto nhiều lần gọi là “kẻ phản bội”.

“Ông ta gọi tôi là kẻ phản bội tới 50 lần. Tôi muốn ông ta giải thích điều đó: phản bội điều gì? Tôi từng làm việc ở Porto và đã cống hiến tất cả cho CLB. Sau đó tôi đến Chelsea, Inter, Real Madrid và nhiều nơi khác. Tôi luôn dành toàn bộ thời gian cho công việc của mình. Đó là sự chuyên nghiệp”, Mourinho bức xúc.

Nhà cầm quân này cho rằng những lời xúc phạm từ cổ động viên là điều quen thuộc trong bóng đá. Tuy nhiên, việc bị một người làm nghề huấn luyện gọi như vậy khiến ông khó chấp nhận.

Bên cạnh đó, Mourinho cũng chỉ trích trọng tài thứ tư. Theo ông, vị trọng tài này đã làm việc không tốt trong suốt trận đấu và tiếp tục gây tranh cãi khi báo cáo với trọng tài chính về tình huống dẫn tới chiếc thẻ đỏ.

Dù Benfica kịp giữ lại một điểm trong trận derby, Mourinho cho thấy ông vẫn chưa thể hài lòng với những gì diễn ra bên lề trận đấu.

Hà Trang

