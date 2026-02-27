Đoạn kết buồn cho Mourinho

Sau 13 năm, Mourinho trở lại Bernabeu trong im lặng, không lời chào đón, không sự công nhận, một hình ảnh đối lập hoàn toàn với hào quang từng có tại Madrid.

Một chương khép lại với Mourinho tại Bernabeu.

Có những lần trở về được chờ đợi như một khúc khải hoàn. Và cũng có những lần trở lại chỉ để xác nhận rằng mọi thứ đã thực sự khép lại.

Mourinho bước vào sân Bernabeu lần này không phải với tư cách người hùng năm nào của Real Madrid. Ông trở lại cùng Benfica, trong khuôn khổ lượt về vòng play-off UEFA Champions League. Nhưng thay vì những tràng pháo tay, thay vì một khoảnh khắc tri ân, thứ chờ đợi ông là sự im lặng lạnh lùng.

Không một tiếng hô vang tên ông từ khán đài. Không một thông điệp mang tính biểu tượng từ CLB cũ. Không có “uno di noi”, cách mà người Madrid từng gọi những người thuộc về mình. Sau 13 năm, mối dây liên kết giữa Mourinho và Bernabeu dường như đã bị cắt đứt hoàn toàn.

Mourinho tránh ánh đèn. Ông không xuất hiện ở khu vực báo chí mà Real Madrid chuẩn bị. Ông ở lại trên xe buýt của Benfica, tách mình khỏi đám đông. Hình ảnh ấy mang nhiều hơn ý nghĩa chuyên môn. Nó là biểu tượng cho một chương khép lại.

Một phát ngôn và hệ quả

Thực tế, hy vọng về một cuộc tái ngộ ấm áp đã lung lay từ trước khi bóng lăn. Sau trận thua 0-1 của Benfica tại Da Luz, Mourinho có phát biểu liên quan đến Vinicius Junior, cho rằng cầu thủ này đã ăn mừng “như một kẻ ngốc”. Trước đó, ông cũng lên tiếng về vụ việc liên quan đến Prestianni và hành vi phân biệt chủng tộc nhắm vào Vinicius.

Mourinho nhận thẻ đỏ trong trận lượt đi vòng play-off Champions League giữa Benfica và Real Madrid.

Trong bối cảnh nhạy cảm của bóng đá Tây Ban Nha, những lời nói ấy không chỉ dừng lại ở bình luận chuyên môn. Chúng tạo ra khoảng cách. Và khi Mourinho trở lại Bernabeu, khoảng cách ấy hiện rõ.

Cuộc gặp được chờ đợi giữa ông và chủ tịch Florentino Perez cũng không diễn ra, dù chủ tịch Real Madrid có mặt trên khán đài VIP. Không có hình ảnh bắt tay. Không có khung hình gợi nhớ quá khứ. Mọi thứ diễn ra như thể Mourinho chỉ là một HLV đối phương bình thường.

Nghịch lý nằm ở chỗ: tại Lisbon, Mourinho đang được nhìn nhận theo cách hoàn toàn khác. Theo các nguồn tin báo chí Bồ Đào Nha, chuỗi trận gần đây càng củng cố vị thế của ông tại Benfica. Đội bóng để lại ấn tượng tích cực trong giai đoạn cuối Champions League, đặc biệt sau chiến thắng 4-2 trước Real Madrid.

Các nhà báo Bồ Đào Nha nhận định người hâm mộ Benfica hài lòng với cách Mourinho xây dựng đội bóng. Ông tạo ra một tập thể có bản sắc, chơi tự tin trước đối thủ mạnh. Nhiều CĐV muốn ông tiếp tục gắn bó. Tại Lisbon, Mourinho là người hùng.

Nhưng tại Madrid, ông ra đi như một nhân vật gây tranh cãi.

Trớ trêu thay, chính phong cách từng làm nên “Mourinhismo”, sự thẳng thắn, không né tránh, không sợ va chạm, lại góp phần đẩy ông ra xa Bernabeu. Nhiều năm trước, cá tính ấy giúp Real Madrid thoát khỏi cảm giác lép vế ở châu Âu. Giờ đây, cá tính ấy không còn được đón nhận.

Giấc mơ tái hợp khép lại?

Cho đến phút cuối, Mourinho từng cân nhắc việc tổ chức họp báo, điều UEFA cho phép dù ông đang chịu án cấm chỉ đạo. Benfica không muốn ông phát biểu trước trận để tránh tạo thêm ồn ào.

Sau trận, cánh cửa vẫn mở. Nhưng khi nhìn thấy sự lạnh nhạt từ khán đài và từ chính CLB cũ, Mourinho chọn im lặng. Có lẽ ông hiểu thông điệp.

Mourinho rời Madrid trong im lặng.

Tia hy vọng từng được thắp lên sau chiến thắng 4-2 tại Da Luz hồi tháng 1, nơi nhiều người bắt đầu nói về khả năng một ngày nào đó ông trở lại Madrid, đã tắt nhanh chóng. Bernabeu không còn chỗ cho hoài niệm.

Trong bóng đá, ký ức không đủ để đảm bảo một cuộc tái ngộ ấm áp. Mourinho từng là người định hình một giai đoạn đặc biệt của Real Madrid. Nhưng thời gian trôi đi, bối cảnh thay đổi, và cảm xúc cũng khác.

Ông trở về Lisbon như một người hùng. Ông rời Madrid trong lặng lẽ.

Và có lẽ, đó mới là câu trả lời rõ ràng nhất cho mọi đồn đoán về tương lai.