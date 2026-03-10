Rodrygo nghỉ một năm

Rodrygo đã phẫu thuật dây chằng chéo trước và sụn chêm ở đầu gối phải, bắt đầu hành trình hồi phục sau chấn thương nặng gặp phải trong trận đấu với Getafe.

Rodrygo vừa trải qua ca phẫu thuật đầu gối thành công và chính thức bước vào quá trình hồi phục dài hạn. Theo thông tin từ Real Madrid, tiền đạo người Brazil được phẫu thuật sáng 10/3 bởi bác sĩ Manuel Leyes, chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực chấn thương thể thao.

Ca mổ nhằm xử lý chấn thương rách dây chằng chéo trước và sụn chêm ngoài ở đầu gối phải. Đây là chấn thương Rodrygo gặp phải cách đây một tuần trong trận đấu với Getafe.

Trước khi tiến hành phẫu thuật, đội ngũ y tế chờ cho vùng đầu gối của Rodrygo giảm sưng để đảm bảo điều kiện tốt nhất. Sau khi kiểm tra lần cuối, bác sĩ Leyes quyết định tiến hành ca mổ vào sáng 10/3. Ca phẫu thuật được xác nhận diễn ra thuận lợi.

Chấn thương xảy ra ở phút 66 của trận đấu với Getafe. Trong một pha tranh chấp với Adrian Liso, Rodrygo nhận bóng ở cánh trái và đặt chân trụ để tăng tốc. Tuy nhiên, chân của anh bị kẹt và cơn đau xuất hiện ngay lập tức.

Rodrygo lập tức nhấc chân lên và tập tễnh. Anh ngã xuống sân trong trạng thái rất đau. Sau vài giây, tiền đạo người Brazil vẫn đứng dậy và tiếp tục thi đấu thêm hơn 30 phút.

Hiện chưa rõ Rodrygo đã bị đứt hoàn toàn dây chằng ngay ở thời điểm đó hay chấn thương trở nên nghiêm trọng hơn khi anh cố gắng tiếp tục thi đấu. Khi trở về phòng thay đồ, tiền đạo của Real Madrid cho biết anh cảm thấy đau ở đầu gối.

Đến sáng hôm sau, tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. Sau các cuộc kiểm tra y tế, đội ngũ bác sĩ xác nhận tiền đạo người Brazil bị rách dây chằng chéo trước và sụn chêm ngoài ở đầu gối phải.

Đây là một trong những chấn thương nặng nhất đối với cầu thủ bóng đá. Thông thường, quá trình hồi phục có thể kéo dài gần một năm.

Ngay sau khi nhận kết quả chẩn đoán, Rodrygo chia sẻ thông điệp trên mạng xã hội. “Có lẽ cuộc sống gần đây đã hơi khắc nghiệt với tôi. Dù đây là giai đoạn khó khăn, tôi hứa sẽ không dừng lại. Đây chỉ là lời hẹn gặp lại”, anh viết.

Trong tám ngày qua, Rodrygo được điều trị và chăm sóc để đầu gối đạt trạng thái tốt nhất trước ca phẫu thuật. Sau khi ca mổ hoàn tất, cầu thủ 25 tuổi đã tỉnh lại và bắt đầu giai đoạn hồi phục.

Theo ước tính ban đầu, Rodrygo có thể cần khoảng một năm để đạt thể trạng tốt nhất. Tuy nhiên, anh có thể trở lại sân tập tại trung tâm huấn luyện Valdebebas sau khoảng 10 tháng, tùy vào tiến độ hồi phục.