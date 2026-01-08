10 phút khó quên của tài năng trẻ MU trước Burnley

Hai cú sút bằng chân trái, một lần bóng dội xà ngang. Chỉ 10 phút cuối trận hòa 2-2 trước Burnley rạng sáng 8/1 cũng đủ để Shea Lacey kịp ghi dấu ấn.

Shea Lacey suýt trở thành người hùng của MU.

“Lacey ở đâu suốt thời gian qua?” - đó là lời thốt lên của cựu hậu vệ MU, Gary Neville khi chứng kiến màn vào sân đầy tự tin của cầu thủ 18 tuổi trên sân Turf Moor. Trước đó, Lacey mới chỉ có vỏn vẹn 6 phút ra sân ở trận Manchester United thua Aston Villa 1-2 hôm 21/12.

Trong bối cảnh hàng công “Quỷ đỏ” vốn chật chội những cái tên giàu kinh nghiệm, việc Lacey ít được sử dụng là điều dễ hiểu. Nhưng khi cơ hội đến ở chuyến làm khách của Burnley, tài năng trẻ này lập tức cho thấy vì sao anh được kỳ vọng.

Lacey không ghi bàn, nhưng những gì anh tạo ra đủ khiến khán giả phải ngoái nhìn - dù bản thân chỉ vào sân từ ghế dự bị và chơi 10 phút trước Burnley. Nổi bật nhất là sự dũng cảm.

Khi MU dồn lên tìm bàn thắng thứ ba, cầu thủ tuổi teen không chọn phương án an toàn. Anh sẵn sàng cầm bóng, rê dắt, rồi tự tin dứt điểm bằng chân trái.

Đó là lựa chọn không phải cầu thủ trẻ nào cũng dám thực hiện. Thông thường, họ sẽ chuyền lại cho đàn anh để tránh rủi ro. Lacey thì khác. Anh chấp nhận mạo hiểm, và chính điều đó tạo nên sự khác biệt.

Mạng xã hội nhanh chóng nhắc tên Lacey sau trận đấu. Lời bình của Neville như một sự xác nhận mạnh mẽ: MU dường như đang sở hữu một “viên ngọc thô” từng bị lãng quên. Hai cú ra chân bằng chân trái - một lần dội xà, một lần chệch cột trong gang tấc - đủ khiến khán đài thở dài tiếc nuối.

Giá như một trong số đó đi vào lưới, có lẽ câu chuyện của trận đấu, và cả của Shea Lacey, đã rẽ sang hướng khác. Nhưng đôi khi, 10 phút cũng đủ để một cái tên được nhớ đến.

"Shea Lacey dứt điểm đầy uy lực, toát lên sự quyết tâm không thể dạy bằng giáo án. Cậu vào sân trong trận gặp Burnley và lập tức làm đổi khác nhịp điệu trận đấu. Đặt Lacey đá cặp với Bruno Fernandes, hàng thủ đối phương chỉ còn biết tự làm khó chính mình. Cậu bé này thực sự là mẫu ngôi sao khiến khán giả phải dõi theo", Neville nhấn mạnh.