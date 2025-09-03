Hậu phương vững chắc của Alexander-Arnold

Người mẫu Instagram, Estelle Behnke, theo chân bạn trai Trent Alexander-Arnold sang Tây Ban Nha sinh sống.

Behnke hạnh phúc bên cạnh Alexander-Arnold.

The Sun cho rằng đây là quyết định giúp Behnke có thể ở gần và chăm sóc bạn trai trong lúc anh thi đấu cho Real Madrid. Cả hai chính thức bắt đầu mối quan hệ tình cảm từ tháng 10/2024, nhưng chưa lên tiếng xác nhận trước báo giới.

Behnke là influencer nổi tiếng với gần 60.000 người theo dõi trên Instagram. Cô nhanh chóng nảy sinh quan hệ tình cảm với Alexander-Arnold khi hậu vệ này chia tay bạn gái Iris Law, con gái của nam tài tử Jude Law.

Cuối tháng 10/2024, cựu sao Liverpool và Behnke cùng nhau có một chuyến du lịch lãng mạn đến Soho Farmhouse, một khu nghỉ dưỡng năm sao với giá lên tới 6.000 bảng mỗi đêm tại Cotswolds, Anh.

Một nguồn tin cho biết: "Trent không phải ở một mình quá lâu sau khi chia tay bạn gái, và anh đang tận hưởng thời gian bên Behnke. Họ thực sự đang rất vui vẻ bên nhau và có vẻ khá say đắm trong mối quan hệ yêu đương".

Alexander-Arnold đang nỗ lực cạnh tranh suất đá chính tại Real Madrid sau khi Dani Carvajal tái xuất và được HLV Xabi Alonso tín nhiệm. Hôm 29/8, Alexander-Arnold cũng bị HLV Thomas Tuchel gạch tên khỏi đội hình tuyển Anh cho các trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2026 vào tháng 9.

