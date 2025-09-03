Fenerbahce phản bội Mourinho?

Nhiều CĐV Fenerbahce cho rằng ban lãnh đạo đội bóng không ủng hộ Jose Mourinho trên thị trường chuyển nhượng, đưa ra quyết định mang tính chất phản bội HLV người Bồ Đào Nha.

Fenerbahce mua sắm mạnh tay sau khi sa thải HLV José Mourinho.

Trong những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025, Fenerbahce gây chú ý khi chiêu mộ một lúc 4 bản hợp đồng chất lượng, bao gồm Marco Asensio (từ Paris Saint-Germain), Ederson (từ Manchester City), Kerem Aktürkoğlu (từ Benfica) và Edson Álvarez (từ West Ham United).

Điều đáng nói, cả 4 thương vụ đình đám này chỉ đến sau khi Mourinho bị Fenerbahce sa thải, vì không thể giúp đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ vượt qua vòng loại Champions League. A Bola bình luận Mourinho thất bại cùng Fenerbahce ở vòng loại Champions League khi chưa có cơ hội sử dụng 4 tân binh kể trên.

Thực tế, Asensio, Ederson, Aktürkoğlu hay Álvarez đều là những mục tiêu được Mourinho đề xuất với ban lãnh đạo Fenerbahce từ đầu hè, nhưng CLB chỉ thực hiện những thương vụ kể trên sau khi đã bị loại khỏi Champions League, qua đó thất thu hàng chục triệu euro doanh thu.

Trên mạng xã hội, nhiều CĐV Fenerbahce cho rằng ban lãnh đạo đội bóng đã phản bội Mourinho, và HLV người Bồ Đào Nha không phải nguyên nhân CLB thất bại. "Mourinho quá đáng thương, Fenerbahce đã phản bội ông ấy", một CĐV tên Turkiay nói.

Fenerbahce xác nhận sa thải HLV người Bồ Đào Nha sau khi CLB thất bại chung cuộc với tỷ số 0-1 trước Benfica hôm 28/8. Đây là mùa giải thứ 2 liên tiếp, Mourinho không thể giúp Fenerbahce giành vé dự Champions League.