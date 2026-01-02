Chuyện lạ bóng đá Việt Nam

Theo thông tin lan truyền trên mạng xã hội, án kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ở vòng loại giải U19 quốc gia 2025 làm dấy lên loạt dấu hỏi xoay quanh cầu thủ Thái Bá Bảo Hoàng.

Người hâm mộ Việt Nam xôn xao trước trường hợp của Thái Bá Bảo Hoàng.

Hôm 31/12, VFF quyết định kỷ luật 5 cầu thủ U19 Hoài Đức vì hành vi "thi đấu không đúng khả năng", kèm mức phạt tiền 3,7 triệu đồng mỗi người và cấm thi đấu đến hết giải U19 quốc gia 2025.

Đáng chú ý, cái tên Thái Bá Bảo Hoàng bất ngờ khiến cộng đồng mạng xôn xao. Cầu thủ trẻ được cho từng là nhân tố nổi bật của U13 Sông Lam Nghệ An vô địch giải U13 toàn quốc năm 2024. Cá nhân Bảo Hoàng giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất nhờ thể hình vượt trội, kỹ thuật ấn tượng, cho thấy trình độ chênh lệch rõ rệt so với bạn bè cùng trang lứa.

Tuy nhiên chỉ sau một năm, Bảo Hoàng xuất hiện trong danh sách thi đấu của U19 Hoài Đức. Giải U13 toàn quốc 2024 dành cho các cầu thủ sinh trong giai đoạn 2011-2012 (12-13 tuổi), trong khi giải U19 quốc gia 2025 chấp nhận cầu thủ sinh từ 2007 đến 2010 (16-19 tuổi). Hai mốc tuổi này hoàn toàn không trùng khớp.

Người hâm mộ càng thấy khó hiểu bởi trong trận đấu duy nhất của U19 Hoài Đức được truyền hình trực tiếp tại vòng loại, danh sách đăng ký thi đấu không có tên Bảo Hoàng, dù các cầu thủ khác bị kỷ luật vẫn xuất hiện.

Sau chức vô địch U13 năm 2024, Thái Bá Bảo Hoàng bị Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An thanh lý hợp đồng, trước khi gia nhập CLB Hoài Đức. Do đó, trường hợp của Bảo Hoàng hiện gây tranh cãi lớn trên mạng xã hội.

Cũng liên quan đến vòng loại giải U19, hàng loạt án kỷ luật được VFF đưa ra trong thời gian ngắn. Theo thống kê, có tới 13 cầu thủ U19 bị VFF treo giò do dính tới tiêu cực. Ngoài ra, HLV U19 Hà Tĩnh còn bị cấm chỉ đạo 6 trận vì xâm phạm thân thể trọng tài.