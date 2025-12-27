Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Việt Nam thua Indonesia 3-7 ở giải futsal U19

  • Thứ bảy, 27/12/2025 18:36 (GMT+7)
Tối 27/12, tuyển U19 futsal Việt Nam thua U19 futsal Indonesia với tỷ số 3-7 ở trận bán kết giải futsal U19 Đông Nam Á 2025.

Kết quả khiến thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Anh lỡ hẹn với trận chung kết và sẽ bước vào cuộc đấu tranh hạng ba của giải vào ngày 29/12.

Indonesia nhập cuộc chủ động và sớm cho thấy sự vượt trội về thể lực lẫn tổ chức lối chơi. Ngay phút thứ 3, Dafa xử lý cá nhân gọn gàng trước khi dứt điểm chính xác, mở tỷ số cho đội bóng xứ vạn đảo. U19 futsal Việt Nam lập tức đáp trả khi Thạc Hiếu tung cú sút mạnh bên cánh phải, bóng chạm chân cầu thủ Indonesia đổi hướng vào lưới, đưa trận đấu trở về thế cân bằng 1-1.

Tuy nhiên, những sai sót cá nhân khiến đội bóng áo đỏ phải trả giá. Phút thứ 6, thủ môn Tuấn Phong xử lý không tốt, tạo điều kiện để Ayyasy ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1. Chỉ một phút sau, Riski tiếp tục gia tăng cách biệt cho Indonesia sau tình huống dứt điểm bóng chạm người đổi hướng. Đến phút thứ 8, Đại Học tận dụng tốt pha đá phạt để rút ngắn tỷ số xuống 2-3, song Dafa nhanh chóng lập công lần thứ hai ở phút 12, giúp Indonesia dẫn 4-2 trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, U19 futsal Việt Nam nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, nhưng sự thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm khiến các cơ hội không được tận dụng. Phút 25, Revian ghi bàn nâng tỷ số lên 5-2 cho Indonesia.

Dù Quang Huy rút ngắn tỷ số xuống 3-5 ở phút 34 khi Việt Nam chơi power-play, nhưng việc mạo hiểm dâng cao đội hình khiến khung thành bỏ trống, tạo điều kiện để Indonesia ghi thêm hai bàn, khép lại trận đấu với chiến thắng 7-3.

Việt Nam thua ngược Thái Lan ở giải futsal U19

Tuyển futsal U19 Thái Lan giành chiến thắng kịch tính 2-1 trước U19 Việt Nam, qua đó toàn thắng và chiếm ngôi đầu bảng A để giành vé vào bán kết giải futsal U19 vô địch Đông Nam Á.

22:17 25/12/2025

Truyền thông Indonesia phấn khích khi giành HCV futsal

Truyền thông Indonesia tràn ngập trong không khí vui mừng và tự hào sau khi đội tuyển futsal nam Indonesia giành huy chương vàng SEA Games 2025 bằng chiến thắng thuyết phục 6-1 trước chủ nhà Thái Lan.

07:02 20/12/2025

Đội futsal thảm bại, bóng đá Thái Lan mất hết 4 tấm HCV SEA Games

Tối 19/12, tuyển futsal nam Thái Lan thua Indonesia với tỷ số 1-6 và chỉ có thể giành HCB ở SEA Games 33.

21:00 19/12/2025

