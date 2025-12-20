Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Truyền thông Indonesia phấn khích khi giành HCV futsal

Truyền thông Indonesia tràn ngập trong không khí vui mừng và tự hào sau khi đội tuyển futsal nam Indonesia giành huy chương vàng SEA Games 2025 bằng chiến thắng thuyết phục 6-1 trước chủ nhà Thái Lan.

Futsal Indonesia đăng quang tại SEA Games.

Tối 19/12, tuyển futsal nam Thái Lan thua Indonesia với tỷ số 1-6 ở chung kết. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, futsal Indonesia đăng quang tại SEA Games, đồng thời chấm dứt chuỗi thống trị của Thái Lan, đội bóng vô địch tất cả kỳ futsal nam được tổ chức từ trước đến nay.

Tờ Detik mô tả đây là "chiến thắng đè bẹp" trước Thái Lan, nhấn mạnh Indonesia "cướp vàng" ngay trên sân nhà đối thủ. Kompas gọi đây là chiến tích lịch sử của nền futsal Indonesia khi phá vỡ sự thống trị của Thái Lan, đội tuyển mạnh nhất khu vực trong nhiều năm qua.

Bola ca ngợi hành trình của đội dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hector Souto. Trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter), hàng loạt tài khoản truyền thông và người hâm mộ lan truyền hình ảnh và video tự hào.

Nhiều người còn tính cả thành tích của futsal nữ Indonesia (huy chương bạc sau thua Việt Nam 0-5), xem thành tích tổng cộng 1 vàng 1 bạc là minh chứng cho sự phát triển vượt bậc của futsal Indonesia.

Thành công của futsal giúp người hâm mộ xứ vạn đảo quên đi nỗi buồn bị loại sớm của U22 Indonesia ở môn bóng đá nam, khi "Garuda" bị loại ngay từ vòng bảng.

