Quyết tâm của Arsenal

HLV Mikel Arteta và tiền vệ Declan Rice bác bỏ nhận định cho rằng Arsenal "tự bắn vào chân" sau trận hòa 2-2 đáng tiếc trước Wolves hôm 19/2.

Rice và HLV Arteta quyết tâm đưa Arsenal trở lại quỹ đạo chiến thắng.

Dù vẫn dẫn đầu Premier League, đội bóng thành London tự làm khó mình khi bỏ lỡ cơ hội nới rộng cách biệt với Man City. Khoảng cách hiện chỉ còn 5 điểm và Arsenal đá nhiều hơn một trận. Hai điểm đánh rơi trước Wolves kéo theo những hoài nghi về bản lĩnh.

Dù vậy, HLV Arteta đáp trả dứt khoát: "'Tự hủy'" không nằm trong vốn từ của tôi. Không ai cố tình đánh rơi chiến thắng. Chúng tôi phải chấp nhận và tiến lên". Ông nhấn mạnh trách nhiệm thuộc về mình khi đội bóng thi đấu không tốt, đồng thời khẳng định yêu cầu dành cho các cầu thủ luôn ở mức cao nhất.

Tiền vệ Declan Rice thì tiết lộ toàn đội có cuộc trao đổi thẳng thắn sau trận hòa Wolves. "Chức vô địch không tự đến. Chúng tôi phải giành lấy và xứng đáng với nó. Cả đội không né tránh vấn đề và đều sẵn sàng bước tiếp", Rice nhấn mạnh.

Khuya 22/2, Arsenal sẽ có chuyến làm khách tới sân của Tottenham. Ba điểm là điều bắt buộc nếu "Pháo thủ" không muốn tiếp tục trượt dài trong cuộc đua vô địch. Đáng chú ý, Arsenal chưa thua Spurs kể từ năm 2022. Sau trận derby, Arsenal sẽ lần lượt gặp Chelsea, Brighton ở Premier League và Mansfield tại FA Cup.

Áp lực là điều không thể tránh khỏi. Nhưng như Arteta khẳng định, câu trả lời duy nhất phải được đưa ra trên sân cỏ. Ở đó, Arsenal phải tự quyết định vận mệnh của mình.

Kịch bản nào cho Arteta nếu cuối mùa Arsenal lại trắng tay Không quá khi nói Arteta chính là huấn luyện viên được hậu thuẫn nhất Arsenal từ trước đến nay.