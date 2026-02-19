Arsenal lập kỷ lục buồn ở Premier League

Arsenal đánh rơi chiến thắng trước Wolves, qua đó lập nên kỷ lục chưa từng có trong lịch sử Premier League.

Arsenal tự "bắn" vào chân mình sau trận hoà Wolves. Ảnh: Reuters.

Tại sân Molineux rạng sáng 19/2, Arsenal khởi đầu hoàn hảo. Bukayo Saka ghi bàn chỉ sau 5 phút, trước khi Piero Hincapie nhân đôi cách biệt vào đầu hiệp hai. Trên băng ghế huấn luyện, Mikel Arteta có lý do để tin rằng đội bóng của ông sẽ rời sân với 3 điểm trọn vẹn.

Nhưng Premier League luôn rất khó đoán. Hugo Bueno thắp lại hy vọng cho Wolves bằng cú dứt điểm táo bạo. Rồi khoảnh khắc định mệnh xuất hiện khi Riccardo Calafiori lúng túng đưa bóng về lưới nhà. Tỷ số 2-2 khép lại một trận đấu đầy thất vọng cho "Pháo thủ".

Arsenal trở thành đội đầu bảng đầu tiên trong lịch sử Premier League đánh rơi lợi thế dẫn 2 bàn trước một đội đang nằm trong nhóm xuống hạng, thậm chí đội đứng cuối bảng. Một kỷ lục chưa từng có.

Hậu quả rõ ràng lớn hơn 2 điểm bị mất. Trong bối cảnh Man City kém 5 điểm nhưng còn một trận chưa đá, cú sảy chân này có thể xoay chiều cả cuộc đua vô địch. Pep Guardiola và các học trò nổi tiếng với khả năng tăng tốc ở giai đoạn cuối mùa. Arsenal thì từng 3 lần hụt hơi những năm gần đây.

Phía trước Arsenal là Tottenham và Chelsea. Hai trận derby không cho phép thêm sai sót. Nếu muốn xóa đi ký ức Molineux và trở lại cuộc đua vô địch một cách mạnh mẽ nhất, họ phải chứng minh bản lĩnh ngay lập tức.

Ở Premier League, đôi khi chức vô địch không tuột khỏi tay vì những trận thua lớn. Nó rời đi từ những đêm tưởng như chỉ là một trận hoà vô hại.

Highlights Wolves 2-2 Arsenal Arsenal gây thất vọng khi bị Wolves cầm chân 2-2 ở trận đấu tại vòng 31 Premier League rạng sáng 19/2.