Đây là Arsenal mà người ta thường thấy

Arsenal không thua Wolves ở vòng 26 Premier League rạng sáng 19/2, nhưng trận hòa có thể là bước ngoặt khiến họ đánh mất quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch.

Những ai theo dõi Premier League đủ lâu đều hiểu cảm giác khi một đội bóng nắm lợi thế trong tay rồi tự đánh rơi tất cả. Tại Molineux, Arsenal dẫn trước 2-0 và tưởng như kiểm soát hoàn toàn thế trận, nhưng chỉ trong ít phút lơi nhịp, họ để đối thủ kéo lại 2-2.

Từ vị thế của kẻ định đoạt cuộc chơi, "Pháo thủ" bỗng rơi vào trạng thái hụt hẫng. Một buổi tối mà chiến thắng tuột khỏi tay theo cách không ai ngờ tới.

Một giờ đồng hồ của niềm tin

Sau 5 phút, Bukayo Saka đánh đầu mở tỷ số. Đường chuyền của Declan Rice như được vẽ sẵn. Arsenal kiểm soát bóng hoàn toàn, họ di chuyển đan cài vào nhau một cách mượt mà, cơ hội cứ thế mà sinh ra.

Trước khi đồng hồ chạm mốc một giờ, Piero Hincapie nâng tỷ số lên 2-0 cho "Pháo thủ". VAR xác nhận anh không việt vị và bàn thắng được công nhận. Mọi thứ lúc đó rất rõ ràng. Đây là một đội bóng dẫn đầu bảng và biết cách kết liễu đối thủ.

Arteta bất lực ngoài đường biên. Ảnh: Reuters.

Saka, trong vai trò số 10, chơi với sự tự tin của một cầu thủ đã bước sang chương mới trong sự nghiệp. Anh di chuyển khắp mặt sân, kéo bóng qua người, chuyền và nhận bóng với nhịp độ cao.

Ở tuổi 24, Saka đang tiến hóa sang một phiên bản khác. Còn Arsenal tưởng như đã rời khỏi bóng ma của quá khứ với một hình hài uy nghi bệ vệ hơn.

Nhưng Premier League không trao danh hiệu cho những đội chơi hay trong 60 phút. Nó trao cho những đội giữ được sự tỉnh táo cho đến phút bù giờ cuối cùng.

Hugo Bueno rút ngắn tỷ số. Không có gì quá nghiêm trọng ở thời điểm đó. Arsenal vẫn dẫn bàn và tự tin kiểm soát trận đấu.

Rồi đến phút bù giờ, David Raya lao ra xử lý pha bóng vốn thuộc trách nhiệm của Gabriel. Bóng bật ra và Tom Edozie sút chạm Riccardo Calafiori đổi hướng rồi đi vào lưới.

Trong khoảnh khắc ấy, ai cũng dễ dàng nhìn thấy điều quen thuộc. Không phải sự yếu kém về kỹ thuật, càng không phải sai lầm chiến thuật. Mà đó là sự hoảng loạn len lỏi từ ngóc ngách nào đó từ rất lâu rồi bao trùm lấy Arsenal.

Gabriel Jesus xô ngã Mosquera, châm ngòi cho cầu thủ đôi bên lao vào nhau. Arteta đứng ngoài đường biên, ướt sũng và giận dữ dưới cơn mưa nặng hạt. Declan Rice thì lớn tiếng với đồng đội.

Những sai lầm đến liên tiếp ấy không phải một khoảnh khắc, mà là một chuỗi cảm xúc chồng chéo lên nhau vô tội vạ, chỉ cần một tác động nhỏ cũng đủ để mọi thứ đổ sập và lan tràn.

Đây là thời điểm cần bản lĩnh

HLV Arteta sau trận nói đúng một điều: "Sai lầm nối tiếp sai lầm". Ông không né tránh hay biện minh, ở kiểu tình huống này, đó là sự trung thực cần thiết.

Arsenal vẫn hơn Man City 5 điểm. Nhưng Man City còn một trận trong tay. Và quan trọng hơn, đội bóng của Pep Guardiola không run tay trong những thời khắc như vậy.

Gabriel Jesus mất bình tĩnh trong trận hòa của Arsenal. Ảnh: Reuters.

Paul Merson nhắc đến cụm từ "bottle job" (tạm dịch: tự huỷ) trên sóng truyền hình sau trận. Rồi đây người ta sẽ bắt đầu nói về nó theo kiểu mỉa mai. Bởi trong 3 mùa gần đây, Arsenal đã từng ở vị trí tương tự và họ hụt bước trong một 'kiểu tình huống' tương đương.

Vấn đề không nằm ở chất lượng đội hình. Arsenal có tài năng. Họ có cấu trúc. Họ có chiều sâu đủ để cạnh tranh.

Vấn đề là cảm giác khi đồng hồ trôi về cuối trận và đối thủ bắt đầu tin rằng cơ hội vẫn còn. Khi ấy, một đội bóng vô địch sẽ chơi chậm lại, giữ bóng và bóp nghẹt nhịp độ. Một đội bóng chưa sẵn sàng sẽ bắt đầu chuyền vội và phá bóng thiếu dứt khoát. Rạng sáng nay, Arsenal thuộc về nhóm thứ hai.

Cuộc đua chưa kết thúc ở đây. Tottenham, Chelsea và Brighton đang chờ Arsenal phía trước. Lịch thi đấu không hề dễ dàng. Nhưng đây không còn là câu chuyện về độ khó của lịch thi đấu mà đã trở thành vấn đề về tâm lý.

Arsenal trưởng thành rất nhiều dưới thời Arteta nhưng chức vô địch không được trao cho đội bóng tiến bộ nhất. Nó được trao cho đội bóng vững vàng và ổn định, đặc biệt là qua những khúc cua quan trọng của mùa giải.

Sân Molineux lẽ ra là một bước tiến, giờ đây lại trở thành lời cảnh báo. Và trong những mùa giải định đoạt bởi từng chi tiết nhỏ, lời cảnh báo ấy có thể rất đắt giá.

