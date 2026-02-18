Alvarez chốt bến đỗ mới

Bất chấp sự theo đuổi quyết liệt từ Arsenal và Chelsea, Julian Alvarez được cho là ưu tiên gia nhập Barcelona nếu rời Atletico Madrid.

Alvarez không hứng thú với việc trở lại Anh chơi bóng.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, Alvarez nghiêng về phương án cập bến Camp Nou. Barcelona xem anh như phương án kế thừa lâu dài cho Robert Lewandowski.

Thông tin này rõ ràng không làm hài lòng hai đại diện thành London, trong bối cảnh cả Arsenal lẫn Chelsea đều khát khao bổ sung một trung phong đẳng cấp để nâng tầm hàng công.

Về phần mình, Atletico không có ý định để trụ cột ra đi dễ dàng. Đội bóng thành Madrid đang xúc tiến đàm phán gia hạn, quyết giữ chân nhà vô địch World Cup 2022 trong kế hoạch dài hạn. Dù vậy, mức giá 90 triệu euro là đủ sức nặng để buộc họ phải cân nhắc.

Phong độ gần đây của Alavarez có dấu hiệu chững lại, nhưng vẫn cho thấy giá trị khi ghi bàn vào lưới chính Barcelona ở bán kết Copa del Rey, qua đó chấm dứt chuỗi 11 trận im tiếng.

Ở tuổi 26, cựu tiền đạo Man City sở hữu bảng thành tích đáng nể với 41 bàn sau 91 trận cho Atletico và 36 pha lập công trong 103 lần ra sân tại Anh. Nếu thương vụ xảy ra, Alvarez có thể trở thành một trong những "bom tấn" đáng chú ý nhất mùa hè 2026.

