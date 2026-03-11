Thảm họa thủ môn tại Champions League

|
Ở chuyến hành quân đến Madrid, HLV Igor Tudor gây bất ngờ khi trao cơ hội cho Antonin Kinsky, thủ thành sinh năm 2003 người CH Czech. Trước trận đấu này, Kinsky mới ra sân 2 lần cho "Gà trống" tại League Cup.
Sức ép khổng lồ tại Metropolitano khiến màn ra mắt tại cúp châu Âu của Kinsky trở thành ác mộng. Chỉ trong 15 phút, anh để thủng lưới đến 3 lần, trong đó có 2 lần mắc sai lầm trực tiếp dẫn đến bàn thua.
Chứng kiến đồng đội bị tâm lý nặng, Cristian Romero phải ra ngoài biên, yêu cầu HLV Tudor thay người. Ngay lập tức, thuyền trưởng của Spurs đưa Kinsky ra nghỉ để thay thế bằng Guglielmo Vicario. Thủ môn 22 tuổi dường như khóc sau màn trình diễn thảm họa.
Ngay phút thứ 6, anh có đường chuyền hỏng, tạo cơ hội để Marcos Llorente ghi bàn mở tỷ số. Đến phút 14, Kinsky vào lưới nhặt bóng lần thứ 2. Micky Van de Ven trượt chân vô duyên và để Antoine Griezmann thoát xuống, ghi bàn dễ dàng.
Chỉ 1 phút sau, mành lưới Tottenham rung lên lần thứ 3. Kinsky lóng ngóng sau đường chuyền về của đồng đội. Julian Alvarez nhanh chóng ập vào, ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 cho Atletico Madrid.
Vicario vào thay nhưng không thể giúp Tottenham tránh khỏi trận thua tan nát. Trong phần còn lại của trận đấu, đại diện Premier League nhận thêm 2 bàn thua, lần lượt sau pha dứt điểm của Robin Le Normand và Julian Alvarez. Những gì đội khách làm được chỉ là bàn danh dự được ghi bởi Pedro Porro và Dominic Solanke ở cuối mỗi hiệp đấu.
Trận thua 2-5 gần như đóng sập cánh cửa đi tiếp của Tottenham tại đấu trường châu lục. Dù có lợi thế sân nhà ở lượt về, CLB Bắc London cần đến phép màu mới có thể lội ngược dòng trước đối thủ La Liga.
