Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Thảm họa thủ môn tại Champions League

  • Thứ tư, 11/3/2026 05:46 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Rạng sáng 11/3, Antonin Kinsky bị thay ra chỉ sau 17 phút trong thất bại 2-5 của Tottenham trước Atletico Madrid tại lượt đi vòng 16 đội.

Tottenham anh 1

Ở chuyến hành quân đến Madrid, HLV Igor Tudor gây bất ngờ khi trao cơ hội cho Antonin Kinsky, thủ thành sinh năm 2003 người CH Czech. Trước trận đấu này, Kinsky mới ra sân 2 lần cho "Gà trống" tại League Cup.
Tottenham anh 2

Sức ép khổng lồ tại Metropolitano khiến màn ra mắt tại cúp châu Âu của Kinsky trở thành ác mộng. Chỉ trong 15 phút, anh để thủng lưới đến 3 lần, trong đó có 2 lần mắc sai lầm trực tiếp dẫn đến bàn thua.
Tottenham anh 3

Chứng kiến đồng đội bị tâm lý nặng, Cristian Romero phải ra ngoài biên, yêu cầu HLV Tudor thay người. Ngay lập tức, thuyền trưởng của Spurs đưa Kinsky ra nghỉ để thay thế bằng Guglielmo Vicario. Thủ môn 22 tuổi dường như khóc sau màn trình diễn thảm họa.
Tottenham anh 4

Ngay phút thứ 6, anh có đường chuyền hỏng, tạo cơ hội để Marcos Llorente ghi bàn mở tỷ số. Đến phút 14, Kinsky vào lưới nhặt bóng lần thứ 2. Micky Van de Ven trượt chân vô duyên và để Antoine Griezmann thoát xuống, ghi bàn dễ dàng.
Tottenham anh 5

Chỉ 1 phút sau, mành lưới Tottenham rung lên lần thứ 3. Kinsky lóng ngóng sau đường chuyền về của đồng đội. Julian Alvarez nhanh chóng ập vào, ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 cho Atletico Madrid.
Tottenham anh 6

Vicario vào thay nhưng không thể giúp Tottenham tránh khỏi trận thua tan nát. Trong phần còn lại của trận đấu, đại diện Premier League nhận thêm 2 bàn thua, lần lượt sau pha dứt điểm của Robin Le Normand và Julian Alvarez. Những gì đội khách làm được chỉ là bàn danh dự được ghi bởi Pedro Porro và Dominic Solanke ở cuối mỗi hiệp đấu.
Tottenham anh 7

Trận thua 2-5 gần như đóng sập cánh cửa đi tiếp của Tottenham tại đấu trường châu lục. Dù có lợi thế sân nhà ở lượt về, CLB Bắc London cần đến phép màu mới có thể lội ngược dòng trước đối thủ La Liga.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

HLV De Zerbi muốn dẫn dắt MU

Sau khi chia tay Marseille, HLV Roberto De Zerbi nổi lên là ứng viên sáng giá cho chiếc ghế huấn luyện tại MU và Tottenham ở mùa giải 2026/27.

06:16 9/3/2026

Chu tich PSG bi ket lai o Qatar hinh anh

Chủ tịch PSG bị kẹt lại ở Qatar

11 phút trước 07:07 11/3/2026

0

Ông Nasser Al-Khelaifi khả năng vắng mặt khi PSG tiếp đón Chelsea thuộc vòng 1/8 Champions League do bị kẹt lại tại Qatar giữa lúc căng thẳng leo thang tại Trung Đông.

5 diem nhan cua Liverpool truoc Galatasaray hinh anh

5 điểm nhấn của Liverpool trước Galatasaray

11 phút trước 07:06 11/3/2026

0

Rạng sáng 11/3, Liverpool có thêm một màn trình diễn đáng thất vọng ở Thổ Nhĩ Kỳ khi để thua Galatasaray 0-1 trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Duy Anh

Tottenham Tottenham Champions League Cúp C1

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý