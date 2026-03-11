Thảm họa thủ môn tại Champions League

Sức ép khổng lồ tại Metropolitano khiến màn ra mắt tại cúp châu Âu của Kinsky trở thành ác mộng. Chỉ trong 15 phút, anh để thủng lưới đến 3 lần, trong đó có 2 lần mắc sai lầm trực tiếp dẫn đến bàn thua.