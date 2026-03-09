Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
HLV De Zerbi muốn dẫn dắt MU

  • Thứ hai, 9/3/2026 06:16 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Sau khi chia tay Marseille, HLV Roberto De Zerbi nổi lên là ứng viên sáng giá cho chiếc ghế huấn luyện tại MU và Tottenham ở mùa giải 2026/27.

Theo The Telegraph, chiến lược gia người Italy lọt vào danh sách rút gọn của đội bóng lớn Premier League. Đáng chú ý, De Zerbi được cho là đặc biệt hứng thú với khả năng dẫn dắt MU và xem đây là lựa chọn ưu tiên nếu có cơ hội tiếp quản băng ghế chỉ đạo tại Old Trafford.

Nhà cầm quân 46 tuổi hiện tự do sau khi đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng sớm với Marseille vào ngày 11/2, khép lại hành trình bắt đầu từ mùa hè 2024. Trước đó, ông từng gây tiếng vang khi dẫn dắt Sassuolo và đặc biệt là Brighton. Ở Anh, ông xây dựng lối chơi kiểm soát bóng hiện đại và tấn công giàu tính tổ chức.

Chính triết lý bóng đá rõ ràng cùng khả năng phát triển cầu thủ giúp De Zerbi nhận được sự đánh giá cao từ nhiều CLB lớn. Giới chuyên môn cho biết ông cũng được ngưỡng mộ tại Manchester City. HLV Pep Guardiola nhiều lần bày tỏ sự tôn trọng đối với phong cách huấn luyện của đồng nghiệp người Italy.

Trong khi đó, Tottenham cũng muốn thuyết phục De Zerbi, nhưng đội bóng thành London đang đối mặt với bài toán khó. Điều kiện tiên quyết để Spurs có thể theo đuổi chiến lược gia này là phải đảm bảo suất trụ hạng ở Premier League. Hiện tại, Tottenham chỉ đứng trên nhóm xuống hạng đúng một điểm, khiến tương lai đội bóng bấp bênh.

Tình hình tại sân Tottenham Hotspur Stadium càng thêm căng thẳng dưới thời HLV Igor Tudor. Cựu thuyền trưởng Juventus thua cả 3 trận kể từ khi tiếp quản đội bóng, khiến chiếc ghế của ông lung lay dữ dội.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

    Cuộc điều tra tham nhũng nhằm vào Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Argentina, Claudio “Chiqui” Tapia, đang làm dấy lên khủng hoảng lớn của AFA chỉ ít tuần trước trận Siêu cúp Liên lục địa CONMEBOL-UEFA.

