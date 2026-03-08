Mbeumo là bài toán khó của Carrick

Những khoảnh khắc tỏa sáng của Bryan Mbeumo từng mang lại chiến thắng cho MU, nhưng khi ánh đèn các trận cầu lớn tắt dần, vấn đề trong lối chơi của anh và đội bóng cũng lộ rõ.

Mbeumo có những vấn đề đang dần lộ diện.

Manchester United vẫn duy trì thành tích khá ổn định dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick, khi đội chỉ thua một trong tám trận gần nhất. Tuy nhiên, phía sau chuỗi kết quả đó là những dấu hỏi về sự ổn định trong lối chơi, đặc biệt liên quan đến phong độ của Bryan Mbeumo.

Tiền đạo người Cameroon được xem là một trong những nhân tố quan trọng của MU mùa giải năm nay. Anh ghi hơn 10 bàn thắng dù đội bóng mới thi đấu khoảng 40 trận trên mọi đấu trường.

Đáng chú ý, nhiều bàn thắng của Mbeumo đến trong những trận cầu lớn, như các cuộc đối đầu với Manchester City hay Liverpool.

Những khoảnh khắc đó giúp Mbeumo tạo dựng hình ảnh của một cầu thủ biết tỏa sáng khi cần thiết. Tuy nhiên, phong độ chung của anh trong nhiều trận đấu khác lại không thực sự ổn định.

Mbeumo không phải mẫu cầu thủ duy trì ảnh hưởng xuyên suốt 90 phút. Anh thường chơi khá mờ nhạt trong phần lớn thời gian, trước khi tạo ra một khoảnh khắc quyết định.

Điều này có thể mang lại hiệu quả ở các trận cầu lớn. Nhưng khi khoảnh khắc ấy không xuất hiện, anh đôi khi trở nên “mất hút” trong lối chơi.

Trong giai đoạn gần đây, khi lịch thi đấu của MU chuyển từ những trận đại chiến sang các đối thủ như Crystal Palace hoặc chuyến làm khách tại sân St James’ Park của Newcastle United, ảnh hưởng của Mbeumo cũng giảm đi rõ rệt.

Tình cảnh này phản chiếu một vấn đề lớn hơn của Carrick. Giống như học trò của mình, HLV người Anh đã cho thấy khả năng giành kết quả tốt trong các trận cầu lớn. Tuy nhiên, trước những đối thủ ít tên tuổi hơn, MU lại gặp khó trong việc kiểm soát thế trận và duy trì sự ổn định.

MU cần Mbeumo duy trì phong độ cao để đảm bảo sức mạnh tấn công. Nếu tiền đạo này tìm lại sự ổn định trong các trận đấu thường ngày, bài toán mà Carrick đang đối mặt cũng có thể được giải quyết.

