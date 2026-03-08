Kế hoạch đón 3 tân binh, chia tay 7 cầu thủ của MU

Cái tên được nhắm đến là Carlos Baleba của Brighton. Dù phong độ gần đây có phần chững lại, tiền vệ trẻ người Cameroon vẫn được bộ phận phân tích dữ liệu của MU đánh giá cao nhờ khả năng tranh chấp và thu hồi bóng ấn tượng. Sự sa sút nhất thời của Baleba thậm chí có thể trở thành lợi thế giúp MU đàm phán mức phí hợp lý hơn.