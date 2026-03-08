Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Kế hoạch đón 3 tân binh, chia tay 7 cầu thủ của MU

  • Chủ nhật, 8/3/2026 18:00 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

MU chuẩn bị cho kỳ chuyển nhượng hè 2026 đầy biến động, khi ban lãnh đạo lên kế hoạch cải tổ lực lượng với hàng loạt quyết định quan trọng.

Casemiro được xác nhận là cầu thủ đầu tiên rời MU trong hè 2026. Tiền vệ người Brazil sẽ ra đi theo dạng tự do. "Quỷ đỏ" lập tức kích hoạt kế hoạch tìm kiếm người thay thế. Ít nhất 2 tiền vệ có thể cập bến sân Old Trafford.
Cái tên được nhắm đến là Carlos Baleba của Brighton. Dù phong độ gần đây có phần chững lại, tiền vệ trẻ người Cameroon vẫn được bộ phận phân tích dữ liệu của MU đánh giá cao nhờ khả năng tranh chấp và thu hồi bóng ấn tượng. Sự sa sút nhất thời của Baleba thậm chí có thể trở thành lợi thế giúp MU đàm phán mức phí hợp lý hơn.
Elliot Anderson của Nottingham Forest cũng nằm trong tầm ngắm. Tiền vệ người Anh tiến bộ nhanh chóng, trở thành nhân tố quan trọng ở tuyến giữa Forest và thậm chí thường xuyên được gọi lên tuyển Anh. Anderson được đánh giá phù hợp với triết lý kiểm soát và chuyển trạng thái nhanh mà Michael Carrick xây dựng.

Ngoài tuyến giữa, MU còn muốn bổ sung một cầu thủ chạy cánh trái. Hàng công hiện tại thiếu một nhân tố có khả năng bám biên và tạo đột biến, đặc biệt khi Matheus Cunha thường xuyên bó vào trung lộ. Đội bóng thành Manchester chuyển hướng sang các mục tiêu ít tên tuổi nhưng phù hợp hệ thống, tương tự cách họ thành công với thương vụ thủ môn Senne Lammens.
Ở chiều ngược lại, Marcus Rashford gần như chắc chắn rời Old Trafford sau thời gian thi đấu theo dạng cho mượn tại Barcelona. Đội bóng xứ Catalonia có điều khoản mua đứt trị giá 26 triệu bảng, và MU không có ý định giảm giá bán.
Rasmus Hojlund hiện thi đấu cho Napoli theo dạng cho mượn. Đội bóng Italy trả 6 triệu euro để có được sự phục vụ của tiền đạo người Đan Mạch trong mùa giải này. Khả năng cao Napoli sẽ chi thêm 44 triệu euro để mua đứt Hojlund trong hè 2026.
Hợp đồng giữa Jadon Sancho và MU sẽ hết hạn vào cuối mùa giải. Dù "Quỷ đỏ" có quyền kích hoạt điều khoản gia hạn thêm 12 tháng, truyền thông Anh cho biết ban lãnh đạo đội bóng quyết định không giữ chân cầu thủ này.

Với Andre Onana, sau hàng loạt sai lầm và việc mất vị trí vào tay Lammens, thủ thành người Cameroon không còn tương lai tại Old Trafford. Ban lãnh đạo MU sẵn sàng bán Onana để giảm áp lực tài chính. Trong khi đó, Tyrell Malacia không đáp ứng được kỳ vọng và sẽ rời đi dưới dạng tự do.
Manuel Ugarte cũng khó trụ lại Old Trafford. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, các đội bóng Italy đang theo sát tình hình và coi Ugarte là phương án tăng cường chất lượng cho mùa giải tới.

Minh Nghi

