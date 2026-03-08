Real Madrid chen ngang vụ Tonali của MU

Real Madrid được cho là đã cử tuyển trạch viên theo dõi Sandro Tonali, khiến kế hoạch chiêu mộ tiền vệ người Italy của MU trở nên phức tạp.

Tonali đang được cả châu Âu săn đón.

Manchester United đang chuẩn bị cho một cuộc cải tổ lớn ở tuyến giữa vào mùa hè 2026, và Sandro Tonali của Newcastle United là một trong những cái tên được đưa vào danh sách theo dõi. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Real Madrid có thể khiến thương vụ này gặp nhiều khó khăn.

Tonali gây ấn tượng mạnh trong trận Newcastle đánh bại MU vòng đấu trước, đó cũng là trận thua đầu tiên của đội bóng dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick. Màn trình diễn đó càng khiến những đồn đoán về khả năng MU chiêu mộ tiền vệ người Italy gia tăng.

Theo truyền thông Anh, mục tiêu hàng đầu của MU trong kế hoạch tái thiết tuyến giữa là Elliot Anderson. Tuy nhiên, tiền vệ này cũng đang nằm trong tầm ngắm của Manchester City. Trong bối cảnh cạnh tranh gia tăng, Tonali được xem là phương án thay thế đáng chú ý trong kế hoạch của tập đoàn INEOS.

The Mirror cho hay, các tuyển trạch viên của Real Madrid đã có mặt tại sân St James’ Park cuối tuần qua để theo dõi Tonali trong trận Newcastle gặp Manchester City. Dù Newcastle thua 1-3 và bị loại khỏi FA Cup, tiền vệ 25 tuổi vẫn thi đấu trọn 90 phút và có đường kiến tạo cho Harvey Barnes ghi bàn mở tỷ số.

Ngoài MU và Real Madrid, Arsenal cũng được cho là đã theo dõi Tonali từ kỳ chuyển nhượng tháng 1.

Giới chuyên môn nhận định mức phí chuyển nhượng của Tonali có thể lên tới khoảng 100 triệu bảng. Với sự quan tâm từ nhiều CLB lớn ở châu Âu, việc chiêu mộ tiền vệ người Italy vào mùa hè sẽ không hề dễ dàng.

MU đang ưu tiên tìm người thay thế Casemiro, đồng thời muốn tăng chiều sâu đội hình khi khả năng trở lại UEFA Champions League ngày càng rõ ràng. Dù vậy, sự cạnh tranh từ Real Madrid cùng các đối thủ lớn khác có thể khiến kế hoạch chuyển nhượng của "Quỷ đỏ" đối mặt nhiều trở ngại.

