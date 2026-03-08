Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Real Madrid chen ngang vụ Tonali của MU

  • Chủ nhật, 8/3/2026 20:14 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Real Madrid được cho là đã cử tuyển trạch viên theo dõi Sandro Tonali, khiến kế hoạch chiêu mộ tiền vệ người Italy của MU trở nên phức tạp.

Tonali đang được cả châu Âu săn đón.

Manchester United đang chuẩn bị cho một cuộc cải tổ lớn ở tuyến giữa vào mùa hè 2026, và Sandro Tonali của Newcastle United là một trong những cái tên được đưa vào danh sách theo dõi. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Real Madrid có thể khiến thương vụ này gặp nhiều khó khăn.

Tonali gây ấn tượng mạnh trong trận Newcastle đánh bại MU vòng đấu trước, đó cũng là trận thua đầu tiên của đội bóng dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick. Màn trình diễn đó càng khiến những đồn đoán về khả năng MU chiêu mộ tiền vệ người Italy gia tăng.

Theo truyền thông Anh, mục tiêu hàng đầu của MU trong kế hoạch tái thiết tuyến giữa là Elliot Anderson. Tuy nhiên, tiền vệ này cũng đang nằm trong tầm ngắm của Manchester City. Trong bối cảnh cạnh tranh gia tăng, Tonali được xem là phương án thay thế đáng chú ý trong kế hoạch của tập đoàn INEOS.

The Mirror cho hay, các tuyển trạch viên của Real Madrid đã có mặt tại sân St James’ Park cuối tuần qua để theo dõi Tonali trong trận Newcastle gặp Manchester City. Dù Newcastle thua 1-3 và bị loại khỏi FA Cup, tiền vệ 25 tuổi vẫn thi đấu trọn 90 phút và có đường kiến tạo cho Harvey Barnes ghi bàn mở tỷ số.

Ngoài MU và Real Madrid, Arsenal cũng được cho là đã theo dõi Tonali từ kỳ chuyển nhượng tháng 1.

Giới chuyên môn nhận định mức phí chuyển nhượng của Tonali có thể lên tới khoảng 100 triệu bảng. Với sự quan tâm từ nhiều CLB lớn ở châu Âu, việc chiêu mộ tiền vệ người Italy vào mùa hè sẽ không hề dễ dàng.

MU đang ưu tiên tìm người thay thế Casemiro, đồng thời muốn tăng chiều sâu đội hình khi khả năng trở lại UEFA Champions League ngày càng rõ ràng. Dù vậy, sự cạnh tranh từ Real Madrid cùng các đối thủ lớn khác có thể khiến kế hoạch chuyển nhượng của "Quỷ đỏ" đối mặt nhiều trở ngại.

Mức giá để MU sở hữu Tonali

MU phải chi tới 100 triệu euro nếu muốn có sự phục vụ của Sandro Tonali trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

29:1758 hôm qua

MU muốn phá kỷ lục chuyển nhượng để thay Casemiro

Sandro Tonali đang nổi lên như mục tiêu hàng đầu của Manchester United trong kế hoạch cải tổ tuyến giữa ở kỳ chuyển nhượng mùa hè.

10:14 10/2/2026

MU tính nước cờ lớn cho thời kỳ hậu Casemiro

Sandro Tonali được Manchester United đưa vào danh sách ưu tiên chiêu mộ ở kỳ chuyển nhượng hè 2026, trong bối cảnh Casemiro chuẩn bị rời Old Trafford.

05:00 9/2/2026

Highlights Newcastle 2-1 MU Rạng sáng 5/3, Newcastle dù chơi thiếu người vẫn bản lĩnh đánh bại Manchester United ở vòng 29 Premier League.

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Real Madrid Sandro Tonali Newcastle Manchester United MU

