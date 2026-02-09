MU tính nước cờ lớn cho thời kỳ hậu Casemiro

Sandro Tonali được Manchester United đưa vào danh sách ưu tiên chiêu mộ ở kỳ chuyển nhượng hè 2026, trong bối cảnh Casemiro chuẩn bị rời Old Trafford.

Sandro Tonali được Manchester United đưa vào danh sách ưu tiên chiêu mộ ở kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Manchester United đang cân nhắc nghiêm túc khả năng chiêu mộ Sandro Tonali nhằm phục vụ kế hoạch tái thiết tuyến giữa ở mùa giải tới. Tiền vệ người Italy được xếp vào nhóm mục tiêu hàng đầu khi MU xác nhận Casemiro sẽ chia tay CLB sau khi hợp đồng đáo hạn vào mùa hè 2026.

Tonali, 25 tuổi, được dự báo trở thành tâm điểm của thị trường chuyển nhượng, sau khi người đại diện của anh công khai thừa nhận thân chủ đang cân nhắc tương lai. Dù vẫn còn hợp đồng dài hạn với Newcastle United đến năm 2029, kèm tùy chọn gia hạn thêm một mùa, tiền vệ này được cho là mong muốn được đảm bảo cơ hội thi đấu tại Champions League.

Theo Telegraph, Tonali nằm rất cao trong danh sách các tiền vệ mà MU đang theo dõi, bên cạnh Elliot Anderson của Nottingham Forest và Adam Wharton của Crystal Palace. Trước đó, Manchester City và Arsenal cũng từng theo sát diễn biến liên quan đến Tonali, trong khi Juventus bày tỏ mong muốn đưa anh trở lại Serie A.

Newcastle chiêu mộ Tonali từ AC Milan với giá 55 triệu bảng vào năm 2023. Nếu để cầu thủ này ra đi, đội chủ sân St James’ Park được kỳ vọng yêu cầu mức phí xấp xỉ 100 triệu bảng, trong bối cảnh thị trường chứng kiến các tiền vệ trung tâm như Enzo Fernández, Moisés Caicedo hay Declan Rice đều được định giá trên mốc này.

HLV Eddie Howe khẳng định Tonali vẫn cảm thấy hài lòng tại Newcastle, song điều đó không ngăn được sự quan tâm từ các ông lớn. Hiện tại, Newcastle góp mặt ở vòng play-off Champions League - gặp Qarabag, nhưng vị trí thứ 12 tại Premier League khiến tương lai châu Âu của họ mùa tới vẫn là dấu hỏi.

Về phía MU, ban lãnh đạo xác định việc tìm người thay Casemiro là nhiệm vụ then chốt của mùa hè, và Tonali đang nổi lên như một phương án vừa mang tính dài hạn, vừa phù hợp xu hướng đầu tư của CLB.