Điều kiện để Carrick làm HLV chính thức của MU

Ban lãnh đạo Manchester United đánh giá tích cực về Michael Carrick và sẵn sàng xem xét để HLV này tiếp tục dẫn dắt đội bóng ở mùa giải tiếp theo.

Với Carrick, lựa chọn lý tưởng nhất là gắn bó với sân Old Trafford.

Theo The Times, nếu phong độ hiện tại được Manchester United duy trì ổn định, Carrick sẽ trở thành huấn luyện viên trưởng lâu dài của đội. Qua những kết quả và cách tiếp cận mà HLV này thể hiện từ khi nắm quyền, Carrick thuyết phục được Sir Jim và ban lãnh đạo MU.

Tối 7/2, MU có thắng lợi thứ 4 liên tiếp dưới thời HLV tạm quyền Carrick khi đánh bại Tottenham 2-0, qua đó đảm bảo vị trí chắc chắn trong top 4 Premier League sau vòng 25. Trong ba trận trước đó cương vị HLV tạm quyền, Carrick giúp MU giành những chiến thắng quan trọng trước Man City, Arsenal và Fulham tại Premier League.

Yếu tố then chốt có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến lựa chọn của ban lãnh đạo chính là việc Manchester United có giành được suất tham dự Champions League hay không. Nếu Carrick dẫn dắt đội bóng cán đích ở vị trí đủ điều kiện dự đấu trường danh giá nhất châu Âu, khả năng anh được giữ lại tăng lên đáng kể.

Đồng thời, nếu MU tiếp tục chơi thăng hoa như hiện tại, ban lãnh đạo đội bóng chắc chắn sẽ trao hợp đồng dài hạn cho Carrick, bởi anh đáp ứng được cả hai tiêu chí kết quả lẫn thành tích.

Theo BBC, ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" giữ quan điểm không vội vàng. Sau khi Amorim ra đi, CLB muốn tiến hành một quá trình đánh giá toàn diện, cân nhắc nhiều ứng viên trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

