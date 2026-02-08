Fan MU phát cuồng với 2 cầu thủ

Người hâm mộ MU đồng loạt khen ngợi màn trình diễn của Bruno Fernandes và Matheus Cunha sau trận thắng Tottenham 2-0 thuộc vòng 25 Premier League.

Cunha chứng tỏ giá trị trong trận thắng Spurs.

MU tiếp đón Tottenham tại "Nhà hát của những giấc mơ" với hành trang là chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp tại Premier League. Kể từ khi Ruben Amorim bị sa thải hồi tháng 1, đội chủ sân Old Trafford lột xác rõ rệt.

Trước Tottenham, Fernandes tiếp tục đóng vai trò thủ lĩnh cả về chuyên môn lẫn tinh thần. Tiền vệ người Bồ Đào Nha hoạt động không biết mệt mỏi, giữ nhịp lối chơi, liên tục tạo ảnh hưởng lên thế trận và thể hiện đúng phẩm chất của một thủ lĩnh.

Trong khi đó, Matheus Cunha cũng để lại dấu ấn rõ nét khi thi đấu cực kỳ linh hoạt trên hàng công. Trên các diễn đàn và mạng xã hội, CĐV "Quỷ đỏ" đồng loạt dành lời khen cho 2 cái tên này.

"Bruno dẫn dắt đội bóng theo cách tuyệt vời. Anh ấy làm gương cho toàn đội", một CĐV chia sẻ. Nhiều ý kiến cho rằng Bruno xứng đáng nhận điểm số rất cao, thậm chí có người chấm anh 9,5 điểm, đồng thời bày tỏ sự khó hiểu trước những chỉ trích nhắm vào khả năng lãnh đạo của cầu thủ.

Với Cunha, người hâm mộ nhận thấy rõ cách Carrick tận dụng điểm mạnh của tiền đạo người Brazil. "Cunha chơi rất hay, vai trò của cậu ấy hôm nay khá thú vị", "Tôi chỉ mong cậu ấy ghi thêm bàn", "Cunha khiến hàng thủ Tottenham rối loạn", "Cunha quá nguy hiểm"... là phản ứng chung của CĐV MU.

Chiến thắng trước Tottenham giúp MU duy trì mạch phong độ ấn tượng, đồng thời củng cố niềm tin nơi người hâm mộ rằng bộ khung hiện tại có thể đưa "Quỷ đỏ" trở lại vị thế cạnh tranh đỉnh cao.

Highlights Manchester United 2-0 Tottenham Tối 7/2, MU xuất sắc vượt qua Tottenham với tỷ số 2-0 thuộc vòng 25 Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD