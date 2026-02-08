Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Fan MU phát cuồng với 2 cầu thủ

  • Chủ nhật, 8/2/2026 16:41 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Người hâm mộ MU đồng loạt khen ngợi màn trình diễn của Bruno Fernandes và Matheus Cunha sau trận thắng Tottenham 2-0 thuộc vòng 25 Premier League.

Cunha chứng tỏ giá trị trong trận thắng Spurs.

MU tiếp đón Tottenham tại "Nhà hát của những giấc mơ" với hành trang là chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp tại Premier League. Kể từ khi Ruben Amorim bị sa thải hồi tháng 1, đội chủ sân Old Trafford lột xác rõ rệt.

Trước Tottenham, Fernandes tiếp tục đóng vai trò thủ lĩnh cả về chuyên môn lẫn tinh thần. Tiền vệ người Bồ Đào Nha hoạt động không biết mệt mỏi, giữ nhịp lối chơi, liên tục tạo ảnh hưởng lên thế trận và thể hiện đúng phẩm chất của một thủ lĩnh.

Trong khi đó, Matheus Cunha cũng để lại dấu ấn rõ nét khi thi đấu cực kỳ linh hoạt trên hàng công. Trên các diễn đàn và mạng xã hội, CĐV "Quỷ đỏ" đồng loạt dành lời khen cho 2 cái tên này.

"Bruno dẫn dắt đội bóng theo cách tuyệt vời. Anh ấy làm gương cho toàn đội", một CĐV chia sẻ. Nhiều ý kiến cho rằng Bruno xứng đáng nhận điểm số rất cao, thậm chí có người chấm anh 9,5 điểm, đồng thời bày tỏ sự khó hiểu trước những chỉ trích nhắm vào khả năng lãnh đạo của cầu thủ.

Với Cunha, người hâm mộ nhận thấy rõ cách Carrick tận dụng điểm mạnh của tiền đạo người Brazil. "Cunha chơi rất hay, vai trò của cậu ấy hôm nay khá thú vị", "Tôi chỉ mong cậu ấy ghi thêm bàn", "Cunha khiến hàng thủ Tottenham rối loạn", "Cunha quá nguy hiểm"... là phản ứng chung của CĐV MU.

Chiến thắng trước Tottenham giúp MU duy trì mạch phong độ ấn tượng, đồng thời củng cố niềm tin nơi người hâm mộ rằng bộ khung hiện tại có thể đưa "Quỷ đỏ" trở lại vị thế cạnh tranh đỉnh cao.

Highlights Manchester United 2-0 Tottenham Tối 7/2, MU xuất sắc vượt qua Tottenham với tỷ số 2-0 thuộc vòng 25 Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Carrick cho MU thứ mà họ đánh mất

Trước Tottenham ở vòng 25 Premier League tối 7/2, MU không chỉ thắng 2-0 mà còn cho thấy hàng công đang được tái thiết theo hướng rõ ràng, có mục đích và giàu niềm tin dưới tay Michael Carrick.

5 giờ trước

Berbatov chỉ ra hai mắt xích then chốt giúp MU hạ Tottenham

Sau chiến thắng 2-0 của Manchester United trước Tottenham tại Premier League tối 7/2, Dimitar Berbatov đánh giá cao vai trò của hai ngôi sao MU trong bàn mở tỷ số của Bryan Mbeumo.

7 giờ trước

Lý do Carrick giúp MU thăng hoa

Tiền vệ Bruno Fernandes khẳng định Michael Carrick đủ tố chất để trở thành một HLV tài năng.

9 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

MU Tottenham MU

    Đọc tiếp

    Gyokeres dap tra chi trich hinh anh

    Gyökeres đáp trả chỉ trích

    2 giờ trước 16:00 8/2/2026

    0

    Sau khởi đầu chệch choạc, Viktor Gyökeres đang cho thấy Arsenal có thể đã tìm đúng mảnh ghép còn thiếu trên hàng công.

    Real Madrid muon tao thuong vu 'Figo thu 2' hinh anh

    Real Madrid muốn tạo thương vụ 'Figo thứ 2'

    2 giờ trước 16:00 8/2/2026

    0

    Real Madrid được cho là nuôi tham vọng tạo nên quả bom chuyển nhượng mang tính biểu tượng, tái hiện cú sốc Luis Figo cách đây hơn hai thập kỷ.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý