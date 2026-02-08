Berbatov chỉ ra hai mắt xích then chốt giúp MU hạ Tottenham

Sau chiến thắng 2-0 của Manchester United trước Tottenham tại Premier League tối 7/2, Dimitar Berbatov đánh giá cao vai trò của hai ngôi sao MU trong bàn mở tỷ số của Bryan Mbeumo.

Mainoo được Carrick tin dùng. Ảnh: Reuters.

Bước vào vòng 25 Premier League gặp Tottenham, Manchester United sớm chiếm lợi thế khi Tottenham chỉ còn 10 người sau chiếc thẻ đỏ trực tiếp của Cristian Romero ở phút 29. 9 phút sau, MU cụ thể hóa ưu thế bằng bàn thắng từ một tình huống cố định được dàn xếp bài bản.

Từ quả phạt góc, Bruno Fernandes chuyền sệt về phía cột gần. Kobbie Mainoo băng lên đúng thời điểm, xử lý một chạm để trả bóng lại tuyến hai. Bryan Mbeumo xâm nhập vòng cấm trong trạng thái không bị kèm, dứt điểm sệt đưa bóng vào góc phải khung thành của thủ môn Guglielmo Vicario, mở tỷ số cho MU.

Nhận định trên trang chính thức của giải đấu, cựu tiền đạo Dimitar Berbatov thẳng thắn cho rằng cú chạm bóng của Mbeumo không hoàn hảo, nhưng hiệu quả mới là điều quan trọng.

"Thú thật, đó không phải pha chạm bóng tốt nhất, nhưng quan trọng là bóng đã nằm trong lưới", Berbatov nói. Đáng chú ý, ông nhấn mạnh Mainoo và Bruno Fernandes là hai mắt xích "then chốt" của toàn bộ pha bóng.

Berbatov chia sẻ thêm: "Những cầu thủ tham gia vào các tình huống cố định kiểu này là cực kỳ quan trọng, bởi họ biết chính xác phải chạm bóng thế nào để tạo ra cơ hội".

Về mặt cá nhân, Mbeumo tiếp tục được HLV tạm quyền Michael Carrick tin dùng. Tiền đạo 26 tuổi người Cameroon đá chính trận thứ tư liên tiếp tại Premier League, thi đấu 87 phút trước khi rời sân nhường chỗ cho Joshua Zirkzee.

Bàn thắng trước Tottenham cũng khẳng định tác động rõ rệt của Mbeumo trong chiến dịch 2025/26.

Chiến thắng trước Tottenham giúp MU duy trì đà tích cực dưới thời Carrick, đồng thời cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng ở bóng chết. Theo lịch, Manchester United sẽ trở lại Premier League vào ngày 11/2, làm khách trên sân London Stadium của West Ham United.

Highlights Manchester United 2-0 Tottenham Tối 7/2, MU xuất sắc vượt qua Tottenham với tỷ số 2-0 thuộc vòng 25 Premier League.