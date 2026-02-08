Màn ra mắt MU cảm xúc của con trai Darren Fletcher

Tyler Fletcher, con trai huyền thoại Darren Fletcher, vừa có trận ra mắt Manchester United trong chiến thắng 2-0 trước Tottenham tại vòng 25 Premier League tối 7/2.

Tyler Fletcher đánh dấu sự nghiệp tại MU. Ảnh: Reuters.

Khi Manchester United dẫn trước Tottenham Hotspur 2-0, HLV Michael Carrick quyết định trao cơ hội cho Tyler Fletcher. Tiền vệ sinh năm 2007 vào sân ở những phút cuối thay cho Kobbie Mainoo, trở thành cầu thủ tốt nghiệp học viện thứ 258 ra mắt đội một MU.

Dù chỉ thi đấu 6 phút, Fletcher để lại ấn tượng tích cực. Anh hoàn thành 7/7 đường chuyền, giữ nhịp tốt và không mắc sai sót, góp phần giúp CLB bảo toàn chiến thắng.

Đây là bước tiếp theo trong hành trình của gia đình Fletcher tại Old Trafford, khi Tyler nối gót người anh song sinh Jack Fletcher và cha là Darren Fletcher, cựu đội trưởng CLB.

Sau trận đấu, Tyler Fletcher chia sẻ cảm xúc trên Instagram: “Ra mắt Manchester United là giấc mơ trở thành hiện thực. Đây là khoảnh khắc đáng tự hào với tôi và gia đình. Hy vọng sẽ còn nhiều lần nữa”. Bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ nội bộ đội bóng.

Đội trưởng Bruno Fernandes và huyền thoại Wayne Rooney để lại lời nhắn chúc mừng đàn em. Nhiều cầu thủ đội một như Harry Maguire, Luke Shaw, Mason Mount cùng các tài năng học viện cũng gửi lời động viên, cho thấy Fletcher được đánh giá cao trong phòng thay đồ.

Phát biểu sau trận, HLV Michael Carrick nhấn mạnh ý nghĩa của màn ra mắt: "Đó là khoảnh khắc đáng tự hào khi tôi có thể trao cho Tyler bước tiến tiếp theo trong sự nghiệp. Tôi muốn cậu ấy được vào sân để cảm nhận Premier League. Tyler đã làm rất tốt. Đó là bản sắc của CLB này, đặc biệt trong tuần kỷ niệm Munich và thế hệ Busby Babes".

Với màn ra mắt suôn sẻ và sự ủng hộ mạnh mẽ từ đồng đội lẫn ban huấn luyện, Tyler Fletcher được kỳ vọng sẽ có thêm cơ hội tích lũy phút thi đấu cho Manchester United trong thời gian tới.

Highlights Manchester United 2-0 Tottenham Tối 7/2, MU xuất sắc vượt qua Tottenham với tỷ số 2-0 thuộc vòng 25 Premier League.