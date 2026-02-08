Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lý do Carrick giúp MU thăng hoa

  • Chủ nhật, 8/2/2026 08:36 (GMT+7)
Tiền vệ Bruno Fernandes khẳng định Michael Carrick đủ tố chất để trở thành một HLV tài năng.

Carrick giúp MU lần đầu thắng 4 trận liên tiếp sau 2 năm.

Phát biểu sau trận thắng Tottenham 2-0 thuộc vòng 25 Premier League tối 7/2, Fernandes nhấn mạnh Carrick mang đến sự tự do và trách nhiệm cho cầu thủ trên sân. Đây là thứ giúp MU chơi chủ động và bản lĩnh hơn. Anh cũng cho rằng kinh nghiệm 12 năm thi đấu, cùng hàng loạt danh hiệu lớn của Carrick tại Old Trafford là nền tảng để nhà cầm quân này hiểu rõ áp lực và cách chiến thắng.

Fernandes cho hay: "Tôi nghĩ Carrick đến với đội bóng bằng một ý tưởng rất đúng khi trao cho cầu thủ sự tự do và trách nhiệm để tự đưa ra quyết định trên sân. Tôi vẫn nhớ những gì mình từng nói với Carrick khi làm HLV tạm quyền trước đây rằng ông ấy hoàn toàn có thể trở thành một HLV giỏi, và giờ ông ấy đang chứng minh điều đó".

"Chúng tôi hy vọng có thể giúp Carrick nhiều hơn nữa, để mọi người thấy rằng chúng tôi là những cầu thủ xứng đáng khoác áo Manchester United. Ai cũng hiểu áp lực khi chơi cho CLB này, ai cũng biết kỳ vọng lớn đến mức nào. Carrick giành mọi danh hiệu ở đây, ông ấy hiểu rõ ý nghĩa của chiến thắng với các CĐV và biết cần làm gì để thành công tại Old Trafford", Fernandes nhấn mạnh.

Fernandes sớm tin tưởng Carrick sẽ thành công.

Carrick duy trì thành tích cực kỳ ấn tượng trên băng ghế chỉ đạo MU. Tính cả 2 giai đoạn cầm quân, cựu tiền vệ sinh năm 1981 có 6 chiến thắng, 1 trận hòa và chưa thua trận nào.

Trước đó, trong vai trò HLV tạm quyền năm 2021, Carrick từng đánh bại Villarreal tại Champions League, thắng Arsenal và cầm hòa Chelsea. Đây là những dấu ấn khiến Fernandes sớm tin rằng Carrick sẽ thành công.

Trong bối cảnh MU lần đầu thắng 4 trận liên tiếp ở Premier League sau 2 năm, Fernandes vẫn giữ sự thận trọng, nhấn mạnh mục tiêu trước mắt là duy trì sự tập trung và biến chuỗi thắng hiện tại thành bước đệm cho chặng đường dài hơn.

Hiện "Quỷ đỏ" xây chắc vị trí thứ 4 ở Premier League, chỉ còn kém Aston Villa 3 điểm.

Minh Nghi

