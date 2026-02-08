Hiệu suất kinh ngạc của Mbeumo

Bryan Mbeumo tiếp tục phong độ ghi bàn ổn định cho Manchester United bất chấp việc có một khoảng thời gian quay về làm nhiệm vụ quốc gia ở AFCON.

Mbeumo có hiệu suất ghi bàn ấn tượng ở MU. Ảnh: Reuters.

Trong chiến thắng của Manchester United trước Tottenham Hotspur ở vòng 25 Premier League tối 7/2, Bryan Mbeumo là một trong những điểm sáng lớn nhất trên hàng công. Pha lập công vào lưới Spurs giúp tiền đạo người Cameroon nâng tổng số lần tham gia trực tiếp vào bàn thắng kể từ khi khoác áo MU lên 10 G/A, gồm 9 bàn thắng và 1 kiến tạo.

Ở trận gặp Tottenham, Mbeumo thể hiện hình ảnh của một cầu thủ tấn công toàn diện. Theo thống kê, anh đạt 81% tỷ lệ chuyền chính xác, có 53 lần chạm bóng, 13 pha dẫn bóng, 6 lần chạm bóng trong vòng cấm, 3 cú dứt điểm và 5 tình huống hỗ trợ phòng ngự. Bàn thắng là phần thưởng xứng đáng cho màn trình diễn hiệu quả, đúng với yêu cầu chiến thuật của ban huấn luyện.

Tính riêng tại Premier League mùa này, Bryan Mbeumo ghi 9 bàn thắng không tính phạt đền. Chỉ ba cầu thủ có thành tích tốt hơn anh ở thống kê này là Erling Haaland, Igor Thiago và Hugo Ekitike.

Các cái tên nổi bật khác như Viktor Gyokeres, Cody Gakpo, Bukayo Saka, Eberechi Eze, Florian Wirtz hay Alexander Isak đều đang có số bàn thắng thấp hơn Mbeumo.

Đáng chú ý, Mbeumo vẫn đạt hiệu suất cao dù vắng mặt 5 trận do tham dự AFCON cùng đội tuyển quốc gia. Việc nhanh chóng tái hòa nhập và duy trì nhịp độ ghi bàn cho thấy sự ổn định và khả năng hoà hợp tuyệt vời của anh trong môi trường Premier League.

Với những con số hiện tại, Bryan Mbeumo đang trở thành phương án tấn công đáng tin cậy của Manchester United, đồng thời góp phần gia tăng chiều sâu và tính hiệu quả cho hàng công ở giai đoạn quan trọng của mùa giải.

Highlights Manchester United 2-0 Tottenham Tối 7/2, MU xuất sắc vượt qua Tottenham với tỷ số 2-0 thuộc vòng 25 Premier League.