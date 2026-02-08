MU có thể đua vô địch Premier League

Manchester United chỉ còn 3 điểm cách Man City và Aston Villa, cho thấy cơ hội đua vô địch Premier League mùa này của đội chủ sân Old Trafford không phải chuyện viển vông.

MU có chiến thắng 2-0 trước Tottenham thuộc vòng 25 Premier League tối 7/2.

Manchester United đang cho thấy sự hồi sinh mạnh mẽ trong cuộc đua Premier League mùa giải 2025/26. Hiện tại, "Quỷ đỏ" chỉ còn 3 điểm kém Manchester City và Aston Villa, hai đội đang đứng thứ hai và thứ ba trên bảng xếp hạng.

Khi HLV Ruben Amorim bị sa thải, Man City và Aston Villa từng dẫn trước Manchester United tới 11 điểm. Sự chênh lệch lớn này được thu hẹp đáng kể nhờ chuỗi phong độ ấn tượng gần đây dưới sự dẫn dắt tạm thời của Michael Carrick, người mang về bốn chiến thắng liên tiếp tại Premier League.

Manchester United hiện xếp thứ tư với 44 điểm sau 25 trận (thắng 12, hòa 8, thua 5, hiệu số +10). Đội bóng vượt qua tổng điểm cả mùa giải trước (42 điểm) dù còn tới 13 trận đấu phía trước.

Hiển nhiên, MU vẫn còn kém đội dẫn đầu Arsenal tới 12 điểm, nhưng trong lịch sử Premier League, đây chưa phải là khoảng cách an toàn, nhất là khi "Pháo thủ" không phải đội quá giỏi trong cuộc đua đường trường.

MU hồi sinh mạnh mẽ thời gian qua.

Bên cạnh đó, Arsenal cũng đang căng mình ở 4 mặt trận khi đã vào chung kết Carabao Cup và tiến xa ở Champions League. Khi mùa giải bước vào giai đoạn căng thẳng, MU hưởng lợi từ việc không phải chơi ở sân chơi nào khác ngoài Premier League, sau khi bị loại ở FA Cup đầu tháng này.

Việc xoay tua đội hình khi lịch thi đấu dày đặc và quản trị rủi ro chấn thương không phải là vấn đề cho Carrick lúc này.

Lịch thi đấu 13 vòng còn lại của "Quỷ đỏ" bao gồm: West Ham (khách), Everton (khách), Crystal Palace (sân nhà), Newcastle (khách, nghỉ 3 ngày), Aston Villa (sân nhà), Bournemouth (khách) Leeds (sân nhà), Chelsea (khách), Brentford (sân nhà), Liverpool (sân nhà), Sunderland (khách), Nottingham Forest (sân nhà), Brighton (khách).

Đây là cơ hội để MU đua nước rút khi chỉ Newcastle, Liverpool hay Chelsea thật sự đáng ngại. Với 13 trận đấu này, Manchester United đang nắm lợi thế lớn trong cuộc chạy đua giành vé dự Champions League (top 5), nhưng tham vọng của họ có thể còn cao hơn.

Nếu duy trì được đà thăng hoa hiện tại, đội bóng hoàn toàn có khả năng chen chân vào nhóm dẫn đầu và tham gia cuộc đua vô địch thực sự. Màn lội ngược dòng từ khoảng cách 11 điểm kém Man City đến chỉ còn 3 điểm là minh chứng cho điều này.

Highlights Manchester United 2-0 Tottenham Tối 7/2, MU xuất sắc vượt qua Tottenham với tỷ số 2-0 thuộc vòng 25 Premier League.

