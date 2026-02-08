Ngòi nổ từ tuyến dưới của MU

Trung vệ Lisandro Martinez chứng minh giá trị trong chiến thắng 2-0 của MU trước Tottenham tại vòng 25 Premier League hôm 7/2.

Martinez có màn trở lại ấn tượng sau chấn thương.

Trước Tottenham, Martinez đá cặp cùng Harry Maguire ở hàng thủ bốn người. Trung vệ người Argentina tiếp tục thể hiện sự chắc chắn trong các pha tranh chấp tay đôi, thường xuyên cắt bóng chính xác và duy trì sự tỉnh táo trong những tình huống phòng ngự quan trọng.

Tuy nhiên, điểm sáng lớn nhất của anh lại nằm ở khả năng điều phối bóng từ tuyến dưới. Những đường chuyền xuyên tuyến chính xác của Martinez giúp MU triển khai tấn công mạch lạc và duy trì quyền kiểm soát thế trận.

Sau khi Tottenham phải chơi thiếu người, Martinez càng thể hiện rõ vai trò trong việc hỗ trợ tuyến giữa. Anh chủ động dâng cao, tham gia luân chuyển bóng và tạo thêm một lựa chọn ở khu vực trung tâm, giúp MU duy trì áp lực liên tục lên phần sân đối phương.

Sự linh hoạt trong lối chơi của cầu thủ người Argentina mang đến cho HLV Michael Carrick thêm phương án chiến thuật trong những trận đấu đòi hỏi khả năng kiểm soát bóng.

Martinez phân phối bóng ấn tượng. Ảnh: Reuters.

Trang chủ Premier League thống kê Martinez hoàn thành tới 103 đường chuyền trong trận đấu này, con số cao nhất của một cầu thủ MU trong một trận Premier League mùa giải năm nay. Điều đó phản ánh tầm ảnh hưởng lớn của anh trong cách vận hành lối chơi của đội chủ sân Old Trafford.

Trong bối cảnh MU đang tìm kiếm sự ổn định nơi tuyến giữa, Martinez cho thấy anh không chỉ là một trong những hậu vệ đáng tin cậy nhất của đội bóng mà còn có thể đảm nhiệm vai trò tiền vệ phòng ngự nếu cần. Ý tưởng này từng được ấp ủ dưới thời Erik ten Hag nhưng chưa được phát huy hiệu quả.

Dù vị trí sở trường vẫn là trung vệ, màn trình diễn trước Tottenham cho thấy Martinez hoàn toàn có thể đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau trên sân. Với MU, sự đa năng và tinh thần thi đấu quyết liệt của cầu thủ người Argentina đang trở thành một phần quan trọng trong nỗ lực cạnh tranh vé dự Champions League mùa tới.

