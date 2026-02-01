Yamal lập siêu phẩm giúp Barcelona xây chắc ngôi đầu

Đêm 7/1, Lamine Yamal ghi bàn từ một cú sút xa giúp Barcelona đánh bại Mallorca 3-0 ở vòng 23 La Liga.

Yamal tỏa sáng.

Trận đấu khởi đầu trong bầu không khí khá trầm lắng, khi Barcelona nhập cuộc chậm và gặp không ít khó khăn trước lối chơi quyết liệt của đội khách. Mallorca sớm cho thấy họ không đến Camp Nou để chịu trận, với những pha phản công khiến hàng thủ chủ nhà nhiều lần chao đảo. Vedat Muriqi suýt tạo nên bất ngờ, còn Jan Virgili liên tục khuấy đảo cánh phải, buộc Eric Garcia phải can thiệp kịp thời để cứu nguy.

Ở phía bên kia, hàng công Barcelona chơi thiếu sắc bén trong phần lớn hiệp một. Robert Lewandowski gần như “mất tích”, còn các tình huống phản công nhanh thường bị hàng thủ Mallorca bẻ gãy.

Dẫu vậy, bước ngoặt đã đến khi Marcus Rashford và Lamine Yamal bắt đầu tăng tốc và tạo ra sự khác biệt. Sau một cú sút đưa bóng đi chệch cột của Rashford, Lewandowski nhanh chóng tận dụng cơ hội để mở tỷ số từ cự ly gần, giúp đội chủ nhà giải tỏa áp lực trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, Barcelona tăng tốc và liên tục dồn ép. Lamine Yamal, sau khi bỏ lỡ cơ hội ở hiệp một, đã chuộc lỗi bằng cú sút xa hiểm hóc ở phút 60, nhân đôi cách biệt. Mallorca dần xuống sức và không còn giữ được sự chủ động như trước. Đến những phút cuối, tài năng trẻ Marc Bernal khép lại trận đấu bằng pha solo và dứt điểm đầy tự tin, ấn định chiến thắng 3-0.

Với kết quả này, Barcelona giành trọn 33 điểm tuyệt đối trong 11 trận sân nhà tại La Liga mùa này, biến Camp Nou thành pháo đài bất khả xâm phạm.