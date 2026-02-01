Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Yamal lập siêu phẩm giúp Barcelona xây chắc ngôi đầu

  • Chủ nhật, 8/2/2026 00:18 (GMT+7)
  • 31 phút trước

Đêm 7/1, Lamine Yamal ghi bàn từ một cú sút xa giúp Barcelona đánh bại Mallorca 3-0 ở vòng 23 La Liga.

Yamal tỏa sáng.

Trận đấu khởi đầu trong bầu không khí khá trầm lắng, khi Barcelona nhập cuộc chậm và gặp không ít khó khăn trước lối chơi quyết liệt của đội khách. Mallorca sớm cho thấy họ không đến Camp Nou để chịu trận, với những pha phản công khiến hàng thủ chủ nhà nhiều lần chao đảo. Vedat Muriqi suýt tạo nên bất ngờ, còn Jan Virgili liên tục khuấy đảo cánh phải, buộc Eric Garcia phải can thiệp kịp thời để cứu nguy.

Ở phía bên kia, hàng công Barcelona chơi thiếu sắc bén trong phần lớn hiệp một. Robert Lewandowski gần như “mất tích”, còn các tình huống phản công nhanh thường bị hàng thủ Mallorca bẻ gãy.

Dẫu vậy, bước ngoặt đã đến khi Marcus Rashford và Lamine Yamal bắt đầu tăng tốc và tạo ra sự khác biệt. Sau một cú sút đưa bóng đi chệch cột của Rashford, Lewandowski nhanh chóng tận dụng cơ hội để mở tỷ số từ cự ly gần, giúp đội chủ nhà giải tỏa áp lực trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, Barcelona tăng tốc và liên tục dồn ép. Lamine Yamal, sau khi bỏ lỡ cơ hội ở hiệp một, đã chuộc lỗi bằng cú sút xa hiểm hóc ở phút 60, nhân đôi cách biệt. Mallorca dần xuống sức và không còn giữ được sự chủ động như trước. Đến những phút cuối, tài năng trẻ Marc Bernal khép lại trận đấu bằng pha solo và dứt điểm đầy tự tin, ấn định chiến thắng 3-0.

Với kết quả này, Barcelona giành trọn 33 điểm tuyệt đối trong 11 trận sân nhà tại La Liga mùa này, biến Camp Nou thành pháo đài bất khả xâm phạm.

Rashford chấp nhận giảm lương

Marcus Rashford hành động quyết liệt nhằm bảo đảm tương lai lâu dài tại Barcelona, bất chấp những biến động ở đội bóng chủ quản.

19 giờ trước

Barca yêu cầu MU giảm giá bán Rashford

Barcelona rất muốn giữ Marcus Rashford, nhưng không muốn trả đủ số tiền mà Manchester United yêu cầu.

06:26 5/2/2026

MU đổi HLV, Rashford vẫn một lòng với Camp Nou

Marcus Rashford không muốn quay trở lại MU sau khi kết thúc hợp đồng cho mượn tại Barcelona.

09:06 2/2/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Barcelona Barcelona

    Con trai Rooney gay kinh ngac hinh anh

    Con trai Rooney gây kinh ngạc

    29 phút trước 00:20 8/2/2026

    0

    Kai Rooney tiếp tục thu hút sự chú ý khi có màn trình diễn nổi bật trong màu áo đội U16 MU.

