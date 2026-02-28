Sydney Sweeney rê bóng gây sốt

Rạng sáng 28/2, Sydney Sweeney trở thành tâm điểm khi xuất hiện tại sân Estadio Jose Alvalade theo dõi chiến thắng 3-0 của Sporting Lisbon trước Estoril.

Kỹ năng chơi bóng của Sydney Sweeney Sydney Sweeney trổ tài chơi bóng, khiến bầu không khí tại Alvalade bùng nổ và mạng xã hội dậy sóng trong trận Sporting Lisbon thắng Estoril 3-0 rạng sáng 28/2.

Sau khi kết thúc trận đấu, mỹ nhân Hollywood khiến mạng xã hội bùng nổ. Không chỉ đơn thuần đến cổ vũ, nữ diễn viên nổi tiếng còn bước xuống sân và làm tất cả bất ngờ khi trổ tài chơi bóng. Trong trang phục giản dị với chiếc quần jeans, Sweeney tự tin thực hiện những pha rê dắt mượt mà, kiểm soát bóng và dứt điểm khá gọn gàng.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc của Sweeney nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều CĐV Sporting tỏ ra thích thú khi chứng kiến một ngôi sao điện ảnh không chỉ có sức hút trước ống kính mà còn thể hiện kỹ năng bóng đá đáng nể.

Hiện Sweeney có mặt ở Bồ Đào Nha để tham gia một số dự án cá nhân. Tuy nhiên, sự xuất hiện của cô tại Alvalade cho thấy mối liên kết đặc biệt với đội bóng áo xanh - trắng. Sporting cũng đăng tải hình ảnh Sweeney chụp cùng các diễn viên Leo Woodall và Matthew Goode trên nền tảng truyền thông của đội.

Sweeney là gương mặt nổi bật của điện ảnh Mỹ trong 5 năm trở lại đây. Cô được biết đến rộng rãi qua các tác phẩm như The Housemaid, Sharp Objects và đặc biệt series đình đám Euphoria. Không chỉ thành công trên màn ảnh, đời sống cá nhân của nữ diễn viên sinh năm 1997 cũng thường xuyên bị truyền thông và người hâm mộ soi xét.

Theo The Sun, ngay sau khi Sweeney xác nhận chia tay vị hôn phu Jonathan Davino vào đầu năm 2025, loạt cầu thủ đang thi đấu cho Arsenal, MU và Liverpool chủ động nhắn tin làm quen với cô. Việc cô trở lại trạng thái độc thân khiến giới cầu thủ xôn xao.