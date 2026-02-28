Tổng thống Brazil gửi thông điệp cứng rắn đến Neymar

Phát biểu của Tổng thống Lula về tiêu chí chọn người của HLV Carlo Ancelotti được xem như thông điệp rõ ràng: không ai có suất dự World Cup chỉ nhờ danh tiếng, kể cả Neymar.

Neymar chưa chắc suất dự World Cup 2026.

Khi World Cup 2026 đang đến gần, tuyển Brazil đặt mục tiêu chinh phục ngôi sao thứ sáu trong lịch sử. Tuy nhiên, câu chuyện nhân sự của "Selecao" bất ngờ nóng lên sau phát biểu của Tổng thống Brazil, Luiz Inacio Lula da Silva.

Tại lễ trao cúp trong khuôn khổ World Cup Trophy Tour ở Brasilia, ông Lula bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào HLV trưởng Carlo Ancelotti, người được giao nhiệm vụ đưa Brazil trở lại đỉnh cao. “Tôi tin chắc chúng ta sẽ vô địch. Tôi đã nói chuyện với Ancelotti và thấy ông ấy là người nghiêm túc, rõ ràng trong quan điểm”, Lula phát biểu.

Nhưng điều khiến dư luận chú ý nằm ở thông điệp tiếp theo.

“Ông ấy tin rằng chỉ những người đạt 100% thể trạng mới được thi đấu. Ông ấy sẽ không gọi ai chỉ vì cái tên. Chỉ những người đang thi đấu, tập luyện và sẵn sàng mới được triệu tập”.

Dù không nhắc trực tiếp, phát biểu này được hiểu là liên quan đến trường hợp của Neymar.

Neymar và bài toán thể trạng

Neymar chưa thi đấu cho tuyển Brazil kể từ tháng 10/2023, sau khi dính chấn thương đứt dây chằng chéo trước trong trận gặp Uruguay. Chấn thương nghiêm trọng khiến anh vắng mặt dài hạn và làm gián đoạn hành trình quốc tế ở thời điểm quan trọng của sự nghiệp.

Sau thời gian không thành công tại Al-Hilal, Neymar trở lại Santos vào tháng 1/2025. Từ đó đến nay, anh ra sân 21 trận, đá chính 17 lần, ghi 8 bàn và có 1 kiến tạo. Gần nhất, tiền đạo 33 tuổi ghi cú đúp trong chiến thắng 2-1 trước Vasco da Gama và thi đấu trọn vẹn 90 phút.

HLV Carlo Ancelotti chọn nhân sự dự World Cup 2026 không dựa trên danh tiếng.

Những con số đó cho thấy tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, với Ancelotti, tiêu chí không nằm ở cảm xúc hay danh tiếng.

Trong cuộc phỏng vấn hồi cuối năm 2025, nhà cầm quân người Italy nhấn mạnh: “Cậu ấy phải đạt 100%. Không chỉ Neymar, mà bất kỳ ai cũng vậy. Nếu một cầu thủ chỉ đạt 90%, tôi sẽ chọn người khác đạt 100%”.

Quan điểm ấy phản ánh sự thay đổi trong cách xây dựng đội tuyển Brazil. Trong nhiều năm, "Selecao" thường ưu ái những ngôi sao lớn, ngay cả khi phong độ chưa ở mức cao nhất. Ancelotti dường như muốn thiết lập lại trật tự.

Cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt

Hàng công Brazil hiện không thiếu lựa chọn. Các tài năng trẻ đang nổi lên mạnh mẽ, tạo ra áp lực thực sự cho những cựu binh. Điều đó khiến con đường trở lại của Neymar không còn dễ dàng như trước.

Brazil nằm ở bảng C tại World Cup 2026 và sẽ đá trận mở màn vào ngày 13/6 gặp Morocco. Trước khi chốt danh sách 26 cầu thủ vào cuối tháng 5, Ancelotti còn hai trận giao hữu quan trọng với Pháp và Croatia để hoàn tất đánh giá lực lượng.

Tài năng của Neymar chưa bao giờ bị nghi ngờ. Anh vẫn là cầu thủ có khả năng tạo khác biệt trong những trận cầu lớn. Nhưng sau hơn một năm gián đoạn vì chấn thương, câu hỏi lớn nhất lúc này là thể trạng.

Phát biểu của Tổng thống Lula, dù mang tính chính trị, lại phản ánh rõ tinh thần mà Ancelotti đang theo đuổi: trách nhiệm và sự công bằng. Ở đó, vị thế biểu tượng không đồng nghĩa với một suất chắc chắn.

Nếu Brazil muốn hướng tới danh hiệu thứ sáu, đội bóng cần những cầu thủ đạt trạng thái tốt nhất. Và với Neymar, World Cup 2026 có thể là cơ hội cuối cùng để anh khẳng định mình vẫn đủ sức đứng trong đội hình "Selecao", không phải nhờ quá khứ, mà nhờ hiện tại.