Sydney Sweeney khiến dàn sao Premier League nháo nhào

  • Chủ nhật, 28/12/2025 08:41 (GMT+7)
Nữ diễn viên Hollywood Sydney Sweeney trở thành tâm điểm chú ý của giới cầu thủ Premier League sau khi đời sống tình cảm của cô bị công khai.

Sydney Sweeney là một trong những nữ diễn viên gợi cảm bậc nhất Hollywood.

Sweeney là gương mặt nổi bật của điện ảnh Mỹ trong 5 năm trở lại đây. Cô được biết đến rộng rãi qua các tác phẩm như The Housemaid, Sharp Objects và đặc biệt series đình đám Euphoria. Không chỉ thành công trên màn ảnh, đời sống cá nhân của nữ diễn viên sinh năm 1997 cũng thường xuyên bị truyền thông và người hâm mộ soi xét.

Theo The Sun, ngay sau khi Sweeney xác nhận chia tay vị hôn phu Jonathan Davino vào đầu năm 2025, loạt cầu thủ đang thi đấu cho Arsenal, MU và Liverpool chủ động nhắn tin làm quen với cô. Việc cô trở lại trạng thái độc thân khiến giới cầu thủ xôn xao.

Một nguồn tin tiết lộ rằng nhiều người thậm chí còn mời cô du lịch châu Âu, gửi hoa hoặc tìm cách tiếp cận riêng tư hơn, song đều bị từ chối. Một số trường hợp bị cho là "đi quá giới hạn" nhanh chóng bị nữ diễn viên chặn liên lạc.

Sweeney và Davino bắt đầu hẹn hò từ năm 2018, đính hôn vào năm 2022 trước khi "đường ai nấy đi" vào tháng 1 vừa qua. Trả lời The Times hồi tháng 5, nữ diễn viên xác nhận chia tay và bác bỏ khả năng kết hôn trong tương lai gần. "Tôi đang học cách hiểu bản thân nhiều hơn, dành thời gian cho bạn bè và tận hưởng cuộc sống hiện tại", Sweeney chia sẻ.

Dù vậy, Sweeney được cho là đang hẹn hò với Christian Pulisic, ngôi sao chạy cánh của AC Milan. Pulisic là một trong những cầu thủ Mỹ nổi tiếng nhất lịch sử, từng khoác áo Chelsea, sở hữu 82 lần ra sân cho ĐTQG.

Minh Nghi

