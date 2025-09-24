Pulisic bùng nổ

Rạng sáng 24/9, Christian Pulisic lại ghi bàn giúp AC Milan đè bẹp Lecce 3-0 ở vòng 2 Coppa Italy.

Pulisic chơi hay ở mùa giải mới.

Trên sân San Siro, Milan khởi đầu thuận lợi khi Lecce mất người ngay phút 19 do Jeremie Siebert nhận thẻ đỏ. Một phút sau, tân binh Santi Gimenez tận dụng lợi thế quân số mở tỷ số. Đầu hiệp hai, Christopher Nkunku nhân đôi cách biệt. Đến phút 74, Pulisic vào sân từ băng ghế dự bị và ghi bàn thắng thứ ba, kết liễu hy vọng của Lecce.

Bàn thắng tiếp tục nối dài mạch ghi bàn ấn tượng của Pulisic. Cuối tuần trước, anh lập cú đúp vào lưới Udinese tại Serie A. Tính từ đầu mùa, tiền vệ 27 tuổi có 5 bàn thắng và thêm 1 kiến tạo sau 6 trận. Anh hiện dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới Serie A với 3 pha lập công.

Thành tích của Pulisic ở các giải cúp khá đáng nể. Anh ghi tổng cộng 14 bàn ở các cúp châu Âu và 6 bàn ở cúp quốc nội. Trong sự nghiệp, tuyển thủ Mỹ chinh phục loạt danh hiệu lớn như cúp Quốc gia Đức cùng Dortmund, Champions League, Siêu cúp châu Âu, FIFA Club World Cup cùng Chelsea, và gần nhất Siêu cúp Italy cùng Milan.

Chiến thắng trước Lecce đưa Milan vào vòng 16 đội Coppa Italy, nhưng thử thách thực sự đang chờ phía trước. Cuối tuần này, "Rossoneri" đối đầu Napoli - đội toàn thắng cả 4 vòng mở màn Serie A và dẫn đầu BXH. Đây sẽ là bài kiểm tra nặng ký cho Pulisic và các đồng đội trong tham vọng đua vô địch mùa giải năm nay.