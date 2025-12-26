Como quá nhỏ với tham vọng của Fabregas

Từ một đội bóng tỉnh lẻ, Como trở thành điểm đến của tham vọng, và ở trung tâm của sự thay đổi ấy là Cesc Fabregas.

Fabregas đang giúp Como bay cao.

Không cần những chiến thắng hào nhoáng, HLV Fabregas đang lặng lẽ tạo nên cuộc cách mạng bên bờ hồ Como. Mùa trước, anh đưa đội bóng mới thăng hạng cán đích ở vị trí thứ 10 Serie A, thành tích tốt nhất lịch sử CLB. Mùa 2025/16, Como còn tiến nhanh hơn, đứng sát nhóm đầu và đủ bản lĩnh để cầm hòa Juventus lẫn Napoli. Những con số ấy không phải may mắn. Chúng là kết quả của một bản thiết kế chiến thuật rõ ràng.

HLV Gian Piero Gasperini của AS Roma có thể phàn nàn rằng Como chuyền bóng quá nhiều và thường xuyên quay về thủ môn. Nhưng bóng đá không được đo bằng cảm giác. Nó được đo bằng hiệu quả. Và hiệu quả đang đứng về phía Fabregas.

Triết lý của Fabregas xoay quanh kiểm soát không gian. Đội hình luôn được kéo giãn, triển khai từ tuyến dưới, tạo ưu thế quân số ở mọi khu vực trọng điểm. Nico Paz, Baturina, Perrone hay Jacobo Ramon không phải những ngôi sao đình đám, nhưng họ phù hợp với hệ thống. Họ chơi thứ bóng đá dọc trục, quyết đoán, không màu mè.

Sức hút của Como không chỉ nằm trên sân cỏ. Mirwan Suwarso xây dựng CLB theo mô hình bền vững, không áp lực thành tích tức thì, không đòi hỏi cúp châu Âu trong một sớm một chiều. Fabregas nhìn thấy điều đó sớm hơn bất kỳ ai. Anh ở lại vào mùa hè, từ chối những lời mời hấp dẫn, vì hiểu rằng ở đây có thứ mà các đội bóng lớn hiếm khi dành cho HLV. Đó là thời gian.

Fabregas được các CLB châu Âu săn đón.

Ở Como, Fabregas không phải vá đội hình từng tuần. Anh được quyền thử nghiệm, được phép sai, và quan trọng nhất là được quyền kiên nhẫn. Với một HLV trẻ, đó là món quà quý giá.

Tuy nhiên, thành công luôn đi kèm sự dòm ngó. Inter Milan từng liên hệ trước khi chọn Chivu. Roma và Leverkusen cũng đã hỏi thăm. Những đại diện CLB lớn xuất hiện ngày càng nhiều trên khán đài Sinigaglia. Họ không đến xem Como. Họ đến xem Fabregas.

Chủ sở hữu CLB hiểu rõ thực tế ấy. Ông thậm chí yêu cầu Fabregas sớm nghĩ tới người kế nhiệm. Không phải vì muốn đẩy anh đi, mà để chuẩn bị cho ngày không thể tránh. Ngày mà Como không còn đủ lớn để giữ một HLV đang trên đà bứt phá.

Người ta đồn rằng Manchester đang chờ nếu Pep Guardiola ra đi. Người khác tin rằng Barcelona mới là bến đỗ định mệnh. Nhưng tất cả chỉ là suy đoán. Điều chắc chắn là Cesc đang ở thế chủ động hiếm thấy với một HLV trẻ.

Anh không bị buộc phải rời Como. Anh sẽ tự chọn thời điểm. Và khi cánh cửa ấy mở ra, đó sẽ không chỉ là bước tiến của một HLV, mà là sự khẳng định rằng Como đã trở thành bệ phóng thực sự cho tham vọng lớn.