Hai đội có thể kéo Fabregas rời Como

Cesc Fabregas được cho là chỉ thay đổi tương lai nếu nhận được lời mời thật sự nghiêm túc từ Barcelona hoặc Manchester City.

Cesc Fabregas đang giúp Como bay cao.

Đây là điều kiện đủ mạnh để cho thấy mức độ cam kết của cựu tiền vệ người Tây Ban Nha với dự án tại Como, đồng thời phản ánh tham vọng huấn luyện của anh sau những bước đi đầu tiên đầy tích cực trong nghề cầm quân.

Fabregas, hiện giữ vai trò HLV kiêm giám đốc kỹ thuật, là kiến trúc sư đứng sau hành trình thăng tiến của Como trong những năm gần đây. Anh được đánh giá có tư duy chiến thuật hiện đại, thừa hưởng triết lý kiểm soát bóng từ Barcelona và kinh nghiệm thi đấu ở đẳng cấp cao tại Arsenal, Chelsea và đội tuyển Tây Ban Nha. Nhờ đó, Como xây dựng lối chơi cân bằng, kỷ luật và hiệu quả hơn, tạo dấu ấn rõ rệt tại Serie A.

Không ngạc nhiên khi tên tuổi Fabregas nhanh chóng được đặt vào tầm ngắm của những CLB hàng đầu. Barcelona là đội bóng đưa anh trưởng thành và luôn hấp dẫn đối với bất kỳ cựu cầu thủ nào muốn trở lại trong vai trò dẫn dắt. Trong khi đó, Man City sở hữu một hệ sinh thái bóng đá rộng lớn, lấy cảm hứng từ Pep Guardiola, người có ảnh hưởng quan trọng đến sự nghiệp của Fabregas.

Dù vậy, việc Fabregas nêu đích danh hai CLB này như những ngoại lệ duy nhất cho khả năng rời Como cho thấy anh không muốn trở thành “người du hành” trong nghề huấn luyện. Anh theo đuổi con đường xây dựng dự án dài hạn, giống cách nhiều HLV trẻ châu Âu đang tìm kiếm nền tảng vững chắc trước khi bước vào sân khấu lớn.

Ở thời điểm hiện tại, cả Barcelona lẫn Man City đều chưa có động thái cụ thể. Barca vẫn đặt niềm tin vào Hansi Flick, còn Man City chưa định hình kế hoạch thay thế Pep Guardiola trong tương lai gần. Vì thế, Fabregas tiếp tục tập trung vào Como, nơi anh có quyền tự do chiến lược và môi trường hoàn hảo để phát triển.

Trong bối cảnh bóng đá châu Âu đang chứng kiến làn sóng HLV trẻ lên ngôi, Fabregas nổi bật như một gương mặt sáng giá. Nhưng cho đến khi Barcelona hoặc Man City gõ cửa, Como vẫn là nơi anh đặt trái tim và hoài bão của mình.