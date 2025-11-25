HLV Fabregas lại trở thành hiện tượng

Como đang trở thành điểm nhấn thú vị nhất Serie A mùa này dưới sự dẫn dắt của HLV Cesc Fabregas.

HLV Fabregas giúp Como bất bại.

Rạng sáng 25/11, Como có chiến thắng 5-1 trước Torino trên sân khách, qua đó vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng Serie A sau 12 vòng đấu.

Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Fabregas tiếp tục duy trì chuỗi phong độ ấn tượng. Trong 11 trận gần nhất, Como bất bại với thành tích 5 thắng, 6 hòa. Chuỗi trận ấn tượng này khởi đầu bằng trận hòa 1-1 trước Genoa, trước khi họ gây sốc với chiến thắng 2-1 ngay trên sân Fiorentina.

Sự hưng phấn tiếp tục được duy trì khi Como vượt qua Sassuolo 3-0 và cầm hòa Cremonese lẫn Atalanta trong những trận đấu khó khăn.

Dấu ấn lớn nhất phải kể đến chiến thắng 2-0 trước Juventus, trận đấu mà Como thi triển lối chơi kiểm soát, pressing hợp lý và trừng phạt hiệu quả những sai lầm của đối thủ.

Không chỉ gây ấn tượng với chuỗi trận bất bại, Como còn cho thấy họ là một trong những đội bóng có phong cách rõ nét nhất Serie A hiện tại. Đội quân của HLV Fabregas đang là tập thể kiểm soát bóng tốt nhất giải, với tỷ lệ trung bình 60,2% mỗi trận, vượt qua cả các ông lớn như Inter, AC Milan hay Napoli.

Como cũng chỉ phải đối mặt với 10,98 xG (bàn thắng kỳ vọng) từ các đối thủ, con số thấp thứ hai tại Serie A, cho thấy khả năng phòng ngự khoa học và sự cân bằng trong lối chơi.

Sau mùa giải 2024/25 gây bất ngờ, Como của HLV Fabregas tiếp tục tạo nên màn trình diễn thuyết phục ở mùa giải mới. Thành tích này giúp cựu cầu thủ Arsenal và Barcelona được các đội bóng lớn ở châu Âu săn đón.

