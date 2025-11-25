Giọt nước mắt của 'nữ thần điền kinh' Trung Quốc

Wu Yanni lại lỡ hẹn với tấm HCV và bật khóc ngay trên bục nhận huy chương ở chung kết 100 m rào nữ tại Đại hội Thể thao Toàn quốc Trung Quốc hôm 19/11.

Khoảnh khắc Wu Yanni bật khóc gây chú ý.

Tại giải đấu diễn ra ở Quảng Châu, Wu Yanni được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất. Ở vòng loại sáng cùng ngày, cô thi đấu ấn tượng với thành tích 12 giây 98, dẫn đầu và là VĐV duy nhất phá mốc 13 giây. Đây cũng là lần thứ 4 trong năm cô chinh phục mốc 13 giây, tạo ra sự kỳ vọng lớn cho đêm chung kết.

Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra. Liu Jingyang khiến tất cả ngỡ ngàng khi giành tấm HCV với thời gian 12 giây 81, hơn Wu Yanni chỉ 0,04 giây. Cô bứt phá mạnh mẽ trong tiếng hò reo của khán giả quê nhà. Cần biết rằng thành tích cá nhân tốt nhất của Liu trước đó chỉ là 13 giây 03.

"Khi vượt qua vạch đích, nhìn xung quanh thấy không còn ai, tôi mới nhận ra mình là nhà vô địch. Lúc đó đầu óc tôi trống rỗng, kết quả này tôi chưa từng tưởng tượng, tôi quá vui sướng", Liu chia sẻ đầy xúc động.

Trong khi đó, Wu Yanni lần thứ 2 liên tiếp về nhì ở Đại hội toàn quốc. "Hôm nay tôi không thể chạy tốt để giành chức vô địch, thực sự rất tiếc. Trong lòng rất khó chịu", cô chia sẻ với phóng viên. Trên bục trao huy chương, Wu Yanni không kìm nổi nước mắt trong lúc treo tấm HCB lên cổ.

Khoảnh khắc Wu Yanni khóc gây sốt trên mạng xã hội. Nhiều người tiếc nuối khi Wu Yanni thiếu chút may mắn ở thời khắc quyết định. Ngoài ra, một bộ phận cộng đồng mạng còn chú ý tới vẻ ngoài của cô. "Wu Yanni khóc mà vẫn đẹp"... là phản ứng chung.

Wu Yanni về nhì với thành tích 12 giây 85.

Wu Yanni từng đoạt HCĐ tại Đại hội Thể thao Toàn quốc 2017, và HCB tại Đại hội 2021. Cô từng hứa với bản thân rằng "chức vô địch sẽ là của tôi" nhưng thể thao luôn khắc nghiệt, và màn lên ngôi bất ngờ của Liu Jingyang khiến giấc mơ vàng của Wu Yanni phải tạm hoãn.

Dù vậy, năm 2025 vẫn là một mùa giải nhiều thành công với Wu Yanni. Cô gái sinh năm 1997 phá kỷ lục quốc gia nội dung 60 m rào và lần đầu tham dự sân chơi thế giới. HLV Yang Hui đánh giá màn trình diễn của Wu Yanni vẫn ổn, chỉ là đối thủ tiến bộ vượt bậc.

Wu Yanni là chân chạy tài năng của bộ môn điền kinh Trung Quốc, nhiều lần giành chức vô địch quốc gia ở nội dung 100 m vượt rào nữ. Bên cạnh thành tích thi đấu, vẻ ngoài của cô cũng thu hút sự chú ý, thậm chí gây tranh cãi. Mỗi lần nữ vận động viên thi đấu kém, công chúng lại chỉ trích việc cô quá tập trung chăm chút ngoại hình.