Yamal quá đáng sợ

Tài năng trẻ Lamine Yamal đang tạo ra những chuẩn mực mới cho vị trí chạy cánh với tốc độ, kỹ thuật và hiệu quả.

Yamal vượt mọi cầu thủ chạy cánh khác.

Từ đầu mùa trước đến nay, không cầu thủ nào trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu có số pha qua người thành công vượt qua mốc 200, ngoại trừ tài năng 18 tuổi của Barcelona. Con số 202 pha qua người thành công khẳng định sự táo bạo của Yamal, trở thành động cơ tấn công chủ lực trong hệ thống của đội bóng xứ Catalonia.

Thống kê tại La Liga từ mùa 2024/25 cho thấy tầm ảnh hưởng áp đảo của Yamal. Anh chạm bóng 338 lần trong vùng cấm đối phương, mức độ xuất hiện mà nhiều tiền đạo cắm cũng phải ước. Nhờ khả năng xoay sở trong không gian hẹp, Yamal trở thành điểm nổ trong mọi đợt tấn công theo biên phải của Barca.

Không chỉ rê bóng, Yamal còn mang tới giá trị trực tiếp cho lối chơi CLB. Anh tạo ra 81 cơ hội, trong đó tới 33 tình huống có thể chuyển hóa thành bàn thắng rõ rệt. Càng đáng chú ý hơn, Yamal đóng góp 19 kiến tạo cùng 13 pha lập công trong khoảng thời gian này, một hiệu suất toàn diện hiếm thấy ở cầu thủ tuổi teen.

Trong bức tranh chung của bóng đá châu Âu, Yamal bứt hẳn khỏi phần còn lại. Cần biết rằng không cầu thủ nào chạm đến ngưỡng 150 pha qua người kể từ đầu mùa trước, một khoảng cách đủ để phác họa mức độ khác biệt. Với nền tảng kỹ thuật vượt trội và sự tự tin của tuổi trẻ, Yamal trở thành vũ khí lợi hại trong các trận đấu đòi hỏi sự đột biến.

Nếu tiếp tục duy trì tốc độ phát triển này, Yamal có thể từng bước trở thành biểu tượng tấn công mới của Barcelona trong kỷ nguyên hậu Messi.

Yamal rê bóng qua 3 cầu thủ Bilbao và kiến tạo cho Torres ghi bàn đêm 22/11.