Yamal thăng hoa

Lamine Yamal có hai pha kiến tạo ấn tượng giúp Barca đánh bại Bilbao 4-0 ở vòng 13 La Liga diễn ra vào đêm 22/11.

Tỷ số: Barcelona 4-0 Atheltic Bilbao Cầu thủ ghi bàn: Robert Lewandowski (5'), Ferran Torres (45+3', 90'), Ferrmin Lopez (49').

Sau hơn 2 năm, Barcelona mới lại thi đấu trên sân Camp Nou. Trong ngày ra mắt sân vận động huyền thoại, Lamine Yamal duy trì phong độ ấn tượng kể từ sau khi chia tay bạn gái.

Sao trẻ sinh năm 2007 không ghi bàn nhưng vẫn gây ấn tượng mạnh với 2 đường kiến tạo. Phút 45+3, Yamal chuyền dài bằng má ngoài đẳng cấp, tạo điều kiện để Ferran Torres thoát xuống, hạ Unai Simon trong pha đối mặt.

Đến phút 90, cổ động viên chủ nhà lại ngất ngây khi chứng kiến Yamal "tả xung hữu đột" ở giữa sân để vượt qua hàng loạt cầu thủ Bilbao, trước khi chọc khe để Torres hoàn tất cú đúp.

Yamal tỏa sáng trước Bilbao.



Bất chấp sức ép từ truyền thông, Yamal vẫn khẳng định vai trò không thể thay thế tại Barca. Anh đã góp công vào 6 bàn thắng (3 bàn, 3 kiến tạo) chỉ trong 4 lần ra sân gần nhất ở mọi đấu trường.

Cú đúp của Torres cùng các pha lập công của Robert Lewandowski và Fermin giúp Barca duy trì mạch bất bại kéo dài 24 năm trên sân nhà, tại La Liga, trước Bilbao. Chưa dừng ở đó, "Blaugrana" còn tạm san bằng khoảng cách về điểm số với Real Madrid, đội sẽ phải làm khách trước Elche vào rạng sáng 24/11.

Cập nhật bảng xếp hạng La Liga.

Sơ đồ chiến thuật của 2 CLB.