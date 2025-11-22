Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Yamal thăng hoa

  • Thứ bảy, 22/11/2025 21:52 (GMT+7)
  • 18 giờ trước

Lamine Yamal có hai pha kiến tạo ấn tượng giúp Barca đánh bại Bilbao 4-0 ở vòng 13 La Liga diễn ra vào đêm 22/11.

Tỷ số: Barcelona 4-0 Atheltic Bilbao

Cầu thủ ghi bàn: Robert Lewandowski (5'), Ferran Torres (45+3', 90'), Ferrmin Lopez (49').

Sau hơn 2 năm, Barcelona mới lại thi đấu trên sân Camp Nou. Trong ngày ra mắt sân vận động huyền thoại, Lamine Yamal duy trì phong độ ấn tượng kể từ sau khi chia tay bạn gái.

Sao trẻ sinh năm 2007 không ghi bàn nhưng vẫn gây ấn tượng mạnh với 2 đường kiến tạo. Phút 45+3, Yamal chuyền dài bằng má ngoài đẳng cấp, tạo điều kiện để Ferran Torres thoát xuống, hạ Unai Simon trong pha đối mặt.

Đến phút 90, cổ động viên chủ nhà lại ngất ngây khi chứng kiến Yamal "tả xung hữu đột" ở giữa sân để vượt qua hàng loạt cầu thủ Bilbao, trước khi chọc khe để Torres hoàn tất cú đúp.

Yamal anh 1

Yamal tỏa sáng trước Bilbao.

Bất chấp sức ép từ truyền thông, Yamal vẫn khẳng định vai trò không thể thay thế tại Barca. Anh đã góp công vào 6 bàn thắng (3 bàn, 3 kiến tạo) chỉ trong 4 lần ra sân gần nhất ở mọi đấu trường.

Cú đúp của Torres cùng các pha lập công của Robert Lewandowski và Fermin giúp Barca duy trì mạch bất bại kéo dài 24 năm trên sân nhà, tại La Liga, trước Bilbao. Chưa dừng ở đó, "Blaugrana" còn tạm san bằng khoảng cách về điểm số với Real Madrid, đội sẽ phải làm khách trước Elche vào rạng sáng 24/11.

Yamal anh 2

Cập nhật bảng xếp hạng La Liga.
Yamal anh 3

Sơ đồ chiến thuật của 2 CLB.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Đề nghị 102 triệu euro làm rung chuyển Barca

Theo Fichajes, Liverpool sẵn sàng chiêu mộ Raphinha vào kỳ chuyển nhượng hè tiếp theo với mức phí hơn trăm triệu euro.

33:1983 hôm qua

Duy Anh

Yamal Barca Bilbao La Liga Yamal

    Đọc tiếp

    Doi cua De Gea khung hoang hinh anh

    Đội của De Gea khủng hoảng

    2 giờ trước 14:07 23/11/2025

    0

    Fiorentina của David de Gea sa sút không phanh khi trải qua chuỗi 12 trận không thắng ở Serie A 2025/26.

    Bi kich cua Son Heung-min hinh anh

    Bi kịch của Son Heung-min

    2 giờ trước 14:05 23/11/2025

    0

    LAFC của Son Heung-min nhận thất bại trước Vancouver Whitecaps trên chấm luân lưu, qua đó lỡ tấm vé dự chung kết khu vực miền Tây MLS 2025 sáng 23/11.

    Bong da Malaysia nguy co nhan them an phat nang hinh anh

    Bóng đá Malaysia nguy cơ nhận thêm án phạt nặng

    5 giờ trước 11:23 23/11/2025

    0

    Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang đối mặt với nguy cơ bị FIFA trừng phạt thêm lần nữa khi cơ quan bóng đá cao nhất thế giới quyết định mở rộng điều tra.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý