Đề nghị 102 triệu euro làm rung chuyển Barca

  • Thứ bảy, 22/11/2025 07:10 (GMT+7)
  • 13 giờ trước

Theo Fichajes, Liverpool sẵn sàng chiêu mộ Raphinha vào kỳ chuyển nhượng hè tiếp theo với mức phí hơn trăm triệu euro.

Raphinha nằm trong tầm ngắm Liverpool.

"Raphinha sẽ trực tiếp thay thế vị trí của Mohamed Salah. Cả hai thi đấu cùng vị trí và có lối chơi nhiều điểm tương đồng", tờ báo Tây Ban Nha tiết lộ. Phía Barca không loại trừ khả năng bán cầu thủ người Brazil, khi đề nghị từ đối tác được đánh giá là phù hợp.

Nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh nhiều khả năng bán Salah cho các đối tác Trung Đông vào hè 2026 để gây quỹ chiêu mộ ngôi sao đứng thứ 5 trong cuộc đua giành Quả bóng vàng mùa trước. Việc bán đi huyền thoại sống của CLB có thể giúp "Lữ đoàn đỏ" thu về khoản phí chuyển nhượng không dưới 100 triệu euro, do hợp đồng của anh còn thời hạn đến hè 2027.

Về phía Raphinha, cầu thủ người Brazil tiến bộ vượt bậc kể từ khi HLV Hansi Flick lên nắm quyền. Với cái chân trái đầy khéo léo, cầu thủ 28 tuổi thăng hoa với 31 bàn thắng, 17 đường kiến tạo, giúp Barca thâu tóm 3 danh hiệu quốc nội trước sự cạnh tranh quyết liệt từ Real Madrid ở mùa trước. Raphinha từng có nhiều năm thi đấu cho Leeds nên đã quen với nhịp độ tại Premier League.

Trong khi đó, Salah đã lộ rõ dấu hiệu tuổi tác. "Vua Ai Cập" thường xuyên gây thất vọng với những tình huống xử lý chậm chạp cùng những pha bỏ lỡ cơ hội ngon ăn.

