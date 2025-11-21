Lý do Mane từ chối đến MU

Tiền đạo người Senegal, Sadio Mane, tiết lộ từng từ chối lời đề nghị của MU trước khi gia nhập Liverpool.

Mane từng từ chối đến MU.

Một năm trước khi hoàn tất thương vụ sang Liverpool (2016), Mane thu hút sự quan tâm của hàng loạt đội bóng lớn ở Premier League, trong đó có MU. Với 25 bàn sau 75 trận cho Southampton, chân sút người Senegal lọt vào tầm ngắm của Louis van Gaal, khi đó là HLV của MU.

Chia sẻ với ESPN, Mane kể lại: “MU gọi cho tôi. Tôi nói chuyện trực tiếp với Van Gaal. Ông ấy nói muốn tôi đến CLB và tin rằng tôi có thể giúp đội bóng. Nhưng khi nhìn vào đội hình lúc đó với Wayne Rooney, Robin van Persie, Angel Di Maraa và Memphis Depay, tôi tự hỏi mình sẽ thi đấu ở đâu”.

Dù Van Gaal trấn an rằng Mane sẽ có cơ hội nếu thể hiện tốt, lời giải thích này không đủ thuyết phục chân sút sinh năm 1992. “Tôi còn trẻ và cần một nơi giúp mình phát triển thêm 1-2 năm nữa. Khi ấy, tôi vẫn chưa đủ ổn định để cạnh tranh với những ngôi sao lớn như vậy", Mane chia sẻ.

Khi MU không thể đạt thỏa thuận với Mane, họ chuyển hướng sang chiêu mộ Anthony Martial từ Monaco. Mùa hè 2016, Mane cập bến Liverpool với mức phí 36 triệu bảng, quyết định được xem là bước ngoặt hoàn hảo trong sự nghiệp của anh.

Tại Anfield, Mane trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử CLB, góp công lớn giúp Liverpool vô địch Premier League và Champions League. Anh ghi tổng cộng 120 bàn sau 269 lần ra sân cho “The Kop”.

