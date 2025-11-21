Fernandinho giải nghệ

Fernandinho khép lại sự nghiệp rực rỡ ở tuổi 40 sau trận đấu chia tay tại Arena da Baixada, kết thúc hành trình mang về hàng loạt danh hiệu cùng Shakhtar Donetsk, Man City và tuyển Brazil.

Fernandinho chính thức giải nghệ sau sự nghiệp lẫy lừng

Sự nghiệp của Fernandinho trải dài qua ba châu lục và để lại dấu ấn đậm nét. Anh tỏa sáng tại Shakhtar Donetsk với sáu chức vô địch Ukraine cùng danh hiệu UEFA Cup 2009, trước khi được Manchester City chiêu mộ.

Tại Etihad, tiền vệ người Brazil trở thành trụ cột trong kỷ nguyên thành công của đội bóng, giành năm chức vô địch Premier League và sáu Cúp Liên đoàn. Anh cũng đứng thứ tám trong danh sách những cầu thủ ra sân nhiều nhất cho Man City ở Premier League với 264 trận, đóng góp 20 bàn, 19 kiến tạo và 380 pha cắt bóng, thành tích xếp thứ năm lịch sử CLB.

Sau khi chia tay Man City, Fernandinho chuyển sang khoác áo Athletico Paranaense vào năm 2022. Trong màu áo ĐTQG Brazil, Fernandinho giành Copa America 2019 và từng dự ba kỳ World Cup, ra sân tổng cộng 53 lần.

Phát biểu sau trận đấu chia tay trong màu áo Athletico Paranaense, Fernandinho thừa nhận cơ thể không còn theo kịp cường độ: “Chạy 30 phút hôm nay là tôi mệt rồi. Trong bóng đá, tôi không còn điều gì để theo đuổi nữa. Những gì có thể tận hưởng, tôi đã tận hưởng. Giờ là lúc dành thời gian cho gia đình”.

Quyết định giải nghệ của Fernandinho khép lại hành trình của một chiến binh bền bỉ, mẫu mực và là biểu tượng thầm lặng trong giai đoạn hoàng kim của Man City.